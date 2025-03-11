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Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
120
Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

Если вы хотите порадовать своих родных домашним десертом, стоит задуматься над приготовлением печенья. А вкусная, душистая и красивая выпечка, кроме гастрономического удовольствия также принесет уют в дом.

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Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала рецепт приготовления именно такого десерта. Речь идет о мягком медовом печенье, которое будет идеально смаковать к чаю.

Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

Ингредиенты

  • Мед – 110 гр.
  • Сахар – 75 гр.
  • Ваниль
  • Сода – 5 гр.
  • Сливочное масло – 90 гр.
  • Яйца – 1 шт.
  • Мука – 300 гр.

Способ приготовления

1. Мед, сахар, ванильный сахар или аромат соединяем в сотейнике. Ставим на плиту и доводим до кипения, постоянно помешивая.

2. Переливаем медовую смесь в миску, добавляем соду и перемешиваем. Добавляем масло. Перемешиваем. Оставляем на 10 минут.

Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

3. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.

4. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Тесто получается липкое. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час.

Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

5. Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто толщиной 6-7 мм. и вырезаем печенье.

6. Перекладываем на противень застеленный пергаментом (делая отступы друг от друга) и выпекаем при 180° 8-10 минут. Печенье должно лишь немного стать золотистым.

Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям

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