Мягкое медовое печенье к чаю: понравится даже детям
Если вы хотите порадовать своих родных домашним десертом, стоит задуматься над приготовлением печенья. А вкусная, душистая и красивая выпечка, кроме гастрономического удовольствия также принесет уют в дом.
Фудблогер Анна Филь в Instagram рассказала рецепт приготовления именно такого десерта. Речь идет о мягком медовом печенье, которое будет идеально смаковать к чаю.
Ингредиенты
- Мед – 110 гр.
- Сахар – 75 гр.
- Ваниль
- Сода – 5 гр.
- Сливочное масло – 90 гр.
- Яйца – 1 шт.
- Мука – 300 гр.
Способ приготовления
1. Мед, сахар, ванильный сахар или аромат соединяем в сотейнике. Ставим на плиту и доводим до кипения, постоянно помешивая.
2. Переливаем медовую смесь в миску, добавляем соду и перемешиваем. Добавляем масло. Перемешиваем. Оставляем на 10 минут.
3. После этого добавляем яйцо. Перемешиваем.
4. Добавляем муку. Замешиваем тесто. Тесто получается липкое. Заворачиваем в пищевую пленку и отправляем в холодильник на 1 час.
5. Рабочую поверхность присыпаем мукой, раскатываем тесто толщиной 6-7 мм. и вырезаем печенье.
6. Перекладываем на противень застеленный пергаментом (делая отступы друг от друга) и выпекаем при 180° 8-10 минут. Печенье должно лишь немного стать золотистым.
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