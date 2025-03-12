Картофельные корзинки с сыром и овощами: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Картофель – универсальный овощ для приготовления первых и вторых блюд, а также салатов, закусок, зраз, вареников. Еще его можно очень вкусно запечь, пожарить, сделать пюре.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных корзинок из картофеля с фетой и овощами.

Ингредиенты:

Картофель (маленького размера)

Прованские травы

Сыр фета

Любимый сыр

Оливковое масло

Сок половины лайма

Помидор

Перец сладкий

Перец чили

Соевый соус

Способ приготовления:

1. Картошку отварить и размять так, чтобы вышли корзинки. На дно положить немного сыра и прованские травы. И отправить в духовку при 180 градусов на 10 мин (до золотистого цвета).

2. К сыру фета добавить оливковое масло, сок лайма и приправы, перемешать и наполнить корзинки.

3. Для овощной начинки: мелко нашинковать помидор, перец и перец чили, добавить немного соевого соуса, перемешать и положить поверх сыра.

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