Картофельные корзинки с сыром и овощами: рецепт сытного и очень вкусного блюда
Картофель – универсальный овощ для приготовления первых и вторых блюд, а также салатов, закусок, зраз, вареников. Еще его можно очень вкусно запечь, пожарить, сделать пюре.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных корзинок из картофеля с фетой и овощами.
Ингредиенты:
- Картофель (маленького размера)
- Прованские травы
- Сыр фета
- Любимый сыр
- Оливковое масло
- Сок половины лайма
- Помидор
- Перец сладкий
- Перец чили
- Соевый соус
Способ приготовления:
1. Картошку отварить и размять так, чтобы вышли корзинки. На дно положить немного сыра и прованские травы. И отправить в духовку при 180 градусов на 10 мин (до золотистого цвета).
2. К сыру фета добавить оливковое масло, сок лайма и приправы, перемешать и наполнить корзинки.
3. Для овощной начинки: мелко нашинковать помидор, перец и перец чили, добавить немного соевого соуса, перемешать и положить поверх сыра.
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