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Картофельные корзинки с сыром и овощами: рецепт сытного и очень вкусного блюда

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
726
Рецепт блюда

Картофель – универсальный овощ для приготовления первых и вторых блюд, а также салатов, закусок, зраз, вареников. Еще его можно очень вкусно запечь, пожарить, сделать пюре.

Видео дня
Картофельное пюре

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных корзинок из картофеля с фетой и овощами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Картофель (маленького размера)
  • Прованские травы
  • Сыр фета
  • Любимый сыр
  • Оливковое масло
  • Сок половины лайма
  • Помидор
  • Перец сладкий
  • Перец чили
  • Соевый соус

Способ приготовления:

1. Картошку отварить и размять так, чтобы вышли корзинки. На дно положить немного сыра и прованские травы. И отправить в духовку при 180 градусов на 10 мин (до золотистого цвета).

Основа для блюда

2. К сыру фета добавить оливковое масло, сок лайма и приправы, перемешать и наполнить корзинки.

Начинка из феты

3. Для овощной начинки: мелко нашинковать помидор, перец и перец чили, добавить немного соевого соуса, перемешать и положить поверх сыра.

Готовое блюдо

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