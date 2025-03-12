Золотистые куриные крылышки в духовке: можно очень быстро приготовить на обед

Куриные крылья – очень вкусное и нежирное мясо, которое можно быстро приготовить на обед. Особенно если делать это в духовке. Если правильно замариновать продукт, он будет обладать насыщенным вкусом и золотистой корочкой.

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Идея приготовления сочных куриных крылышек для обеда опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram. Прекрасным дополнением будет соус на основе меда и горчицы.

Ингредиенты:

крылышки – 1 кг.

томатная паста – 1 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

горчица – 1 ч.л.

чеснок – 2 зубчика

мед – 1 ст.л.

приправы для курицы – 1 ст.л.

растительное масло – 2 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Ингредиенты для медово-горчичного соуса:

оливковое масло – 3 ст.л.

мед – 2 ст.л.

горчица – 2 ст.л.

сок лимона – 1 ст.л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Промойте и обсушите куриные крылышки бумажным полотенцем.

2. В глубокой миске смешайте томатную пасту, сметану, горчицу, измельченный чеснок, мед, приправы для курицы, соль, перец и растительное масло.

3. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.

4. Добавьте крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы они равномерно покрылись.

5. Накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике как минимум на час (а лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).

6. Разогрейте духовку до 200 градусов.

7. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте примерно 30-35 минут, периодически переворачивая для равномерного подрумянивания.

8. В небольшой миске смешайте оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.

9. Хорошо размешайте до однородной консистенции.

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