Золотистые куриные крылышки в духовке: можно очень быстро приготовить на обед
Куриные крылья – очень вкусное и нежирное мясо, которое можно быстро приготовить на обед. Особенно если делать это в духовке. Если правильно замариновать продукт, он будет обладать насыщенным вкусом и золотистой корочкой.
Идея приготовления сочных куриных крылышек для обеда опубликована на странице фудблогера Наталии с ником tsukatnata в Instagram. Прекрасным дополнением будет соус на основе меда и горчицы.
Ингредиенты:
- крылышки – 1 кг.
- томатная паста – 1 ст.л.
- сметана – 3 ст.л.
- горчица – 1 ч.л.
- чеснок – 2 зубчика
- мед – 1 ст.л.
- приправы для курицы – 1 ст.л.
- растительное масло – 2 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Ингредиенты для медово-горчичного соуса:
- оливковое масло – 3 ст.л.
- мед – 2 ст.л.
- горчица – 2 ст.л.
- сок лимона – 1 ст.л.
- соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Промойте и обсушите куриные крылышки бумажным полотенцем.
2. В глубокой миске смешайте томатную пасту, сметану, горчицу, измельченный чеснок, мед, приправы для курицы, соль, перец и растительное масло.
3. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная смесь.
4. Добавьте крылышки в маринад, тщательно перемешайте, чтобы они равномерно покрылись.
5. Накройте пленкой и оставьте мариноваться в холодильнике как минимум на час (а лучше на 3-4 часа для более насыщенного вкуса).
6. Разогрейте духовку до 200 градусов.
7. Выложите крылышки на противень, застеленный пергаментом, и выпекайте примерно 30-35 минут, периодически переворачивая для равномерного подрумянивания.
8. В небольшой миске смешайте оливковое масло, мед, горчицу, сок лимона, соль и перец.
9. Хорошо размешайте до однородной консистенции.
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