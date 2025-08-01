iPhone 17 Pro Max может иметь три ключевых преимущества: какие именно

Хотя от 17-й по счету линейки смартфонов компании Apple аналитики не ждут настоящих прорывов, все же заметных усовершенствований хватит. Так, по слухам, модель iPhone 17 Pro Max получит три ключевых преимущества.

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О них подробно рассказало издание MacRumors. Эти отличия сделают флагманскую модель ощутимо более совершенной даже по сравнению с младшим iPhone 17 Pro.

Как удалось узнать журналистам из утечек инсайдеров, новый флагман Apple получит:

больший 6,9-дюймовый дисплей (по сравнению с 6,3-дюймовым дисплеем iPhone 17 Pro);

еще более длительное время автономной работы (примерно на 5% более толстый корпус может позволить использовать аккумулятор емкостью 5000 мА-ч или выше);

меньший динамический остров по сравнению с моделью Pro (однако эта информация периодически подвергается сомнению).

Помимо этих различий, а также общего размера и веса, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, как ожидается, будут иметь идентичные характеристики и характеристики. По слухам, оба устройства будут иметь алюминиевую рамку, увеличенный выступ задней камеры, чипсет A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти, улучшенную 24-мегапиксельную фронтальную камеру, улучшенный 48-мегапиксельный телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом, новый вариант корпуса цвета.

Все подробные характеристики новинок станут известны во время презентации Apple. Она должна состояться уже в начале сентября.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в каком неожиданном цвете должны выйти iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

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