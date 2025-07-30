iPhone 17 Pro может выйти в неожиданном цвете: что узнали инсайдеры

До запуска новой линейки iPhone остается всего шесть недель, поэтому слухи о том, что на этот раз представит компания Apple постепенно усиливаются. В частности, все больше информации появляется о том, в каких цветах на этот раз будет представлен популярный смартфон.

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Как пишет издание MacRumors, инсайдер Сонни Диксон опубликовал в своем блоге на X.com (бывший Twitter) макеты различных моделей iPhone 17 во всех цветах. Они различаются, в зависимости от модели.

Так старшие iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max на изображении инсайдера имеют классические черный и белый корпус. А также глубокий темно-синий и оранжевый. При этом последний является особенно ярким и не соответствует обычно сдержанной гамме, которую выбирает Apple для моделей Pro.

Более ранние утечки указывали на то, что оранжевый цвет флагманских iPhone будет иметь скорее медный оттенок. Впрочем, разница может быть обусловлена качеством камеры и цветопередачей фото, на котором изображены макеты. Поэтому, чтобы увидеть настоящий цвет iPhone, придется дождаться презентации гаджета.

Темно-синий оттенок больше соответствует тому, чего обычно ожидают от iPhone 17 Pro, хотя даже он не такой приглушенный, как обычно выбирает Apple. Стоит отметить, что, по слухам, модели 17 Pro также могут быть доступны в сером цвете. Но на снимках Сонни Диксона он не представлен. Также ходили слухи о корпусе, который кажется белым, но меняет цвет в зависимости от освещения, но, похоже, на фото инсайдера мы видим классический белый корпус смартфона.

Что касается iPhone 17 Air, то макеты представлены в черном, белом, золотом и светло-голубом цветах, похожем на светло-голубой MacBook Air. Именно о таких оттенках и шла речь в более ранних утечках.

Модели iPhone 17 представлены в черном, белом, синем и сиреневом. Хотя ранее говорилось о том, что базовый смартфон может быть представлен в черном, белом, стальном сером, фиолетовом и светло-голубом цветах.

Дизайн макетов часто соответствует действительности, но цвета, в которых они представлены, не всегда дают полное представление о том, как будет выглядеть iPhone на самом деле. Различия в освещении, блики света и характеристики материалов часто означают, что финальная версия iPhone будет выглядеть лучше в реальности, чем на фото из ранних утечек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что нового может появиться в приложении камеры iPhone 17 Pro – предварительная информация намекает, что его изменят полностью и сделают еще более функциональным.

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