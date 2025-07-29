В iPhone 17 Pro будет полностью новое приложение камеры: что еще известно

Особое внимание компания Apple ежегодно уделяет камерам в новых моделях iPhone. Однако, по слухам, в этом году в модели смартфона iPhone 17 Pro ощутимо изменится также и приложение камеры.

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Как пишет издание Macrumors со ссылкой на информацию от инсайдера, камеры в iPhone 17 Pro будут иметь сразу три вероятные новые функции. Об этом якобы говорится в рекламном ролике, с предварительной версией которого удалось ознакомиться источнику. Стоит отметить, что пока достоверных подтверждений этой информации найти не удалось.

Итак, собеседник издания сообщил, что iPhone 17 Pro может получить усовершенствованный телеобъектив с 8-кратным оптическим зумом по сравнению с 5-кратным оптическим зумом у моделей iPhone 16 Pro. Объектив, вероятно, сможет двигаться, обеспечивая непрерывное оптическое зуммирование на различных фокусных расстояниях.

Что касается приложения камеры, то по информации инсайдера, оно полностью обновится и приблизится по своему функционалу к профессиональным камерам. Речь шла даже о том, что оно сможет конкурировать с такими программами, как Halide, Kino и Filmic Pro. Пока неясно, будет ли программа эксклюзивной для моделей iPhone 17 Pro. Информатор предупредил, что Apple, вероятно, планирует серьезное обновление существующей программы Final Cut Camera вместо создания совершенно новой программы.

Кроме того, в новой флагманской модели появится дополнительная кнопка управления камерой на верхней грани устройств. Она будет обеспечивать быстрый доступ к камере и связанными с ней настройками. Новая кнопка дополнит дополнит кнопку управления камерой в правом нижнем углу всех моделей iPhone 16.

Информатор также сообщил, что слухи о новом медном цвете корпуса iPhone 17 Pro и центральном логотипе Apple, по-видимому, правдивы.

Ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут оснащены обновленной системой задней камеры. Именно это позволит внедрить все серьезные обновления, о которых удалось узнать источнику издания. Ожидается, что устройства будут оснащены тремя 48-мегапиксельными задними камерами.

В целом эти данные вполне соотносятся с заявлением журналиста Bloomberg Марка Гурмана, который еще в феврале сообщил, что Apple планирует сделать акцент на улучшенных возможностях видеозаписи iPhone 17 Pro. По его данным компания планирует побудить создателей видеоконтента отказаться от отдельных гаджетов для записи видео и перейти на iPhone. Гурман также заявил, что в своей рекламной кампании Apple сосредоточится именно на возможностях видеозаписи.

Кроме того, Джон Проссер из Front Page Tech сообщал, что приложение "Камера" на моделях iPhone 17 Pro, вероятно, позволит пользователям одновременно записывать видео с фронтальной и основной камер. Однако новый источник, подтверждающий ранее предоставленную информацию, пока не имеет истории предоставления правдивых данных в прошлом. Поэтому к его словам советуют относиться с осторожностью.

Ранее OBOZ.UA показывал конкретные цвета, в которых должен быть представлен iPhone 17 Pro.

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