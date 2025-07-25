В каких цветах будет iPhone 17 Pro: инсайдер показал фото

Компания Apple ежегодно пытается дополнить линейку своих смартфонов каким-то новым, уникальным цветом корпуса. Похоже, что нынешние флагманы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max тоже не избегут этого.

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Авторитетный инсайдер Мейджин Бу опубликовал в своих соцсетях намек на то, в каких цветах выйдет старший гаджет в новой линейке. Ему удалось получить в свое распоряжение защитные накладки на блок камер iPhone 17 Pro. И они представлены в четырех цветах.

На фото мы видим классические черный и серебристый, а также классический металлик. А новинкой стал золотисто-оранжевый цвет накладки. Ближе всего он напоминает базовый медный оттенок.

При этом белый, скорее всего, будет представлен с эффектом перламутра. Об этом ранее уже рассказывали инсайдеры.

Вероятно, в реальности все эти цвета будут несколько отличаться от того, что мы видим на фото в утечке. Тем не менее, похоже, что нынешние iPhone будут представлены в базовых оттенках – ярких экспериментов от Apple ожидать не стоит.

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