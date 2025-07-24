Складной iPhone: известно, какого размера будет дисплей

Последние слухи и инсайдерская информация о будущем складном iPhone от Apple продолжают появляться, вызывая значительный интерес в мире технологий. По данным аналитиков, компания активно работает над выпуском нового усовершенствованного и более функционального гаджета.

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Согласно новым данным MacRumors, складной смартфон от Apple получит два дисплея разных размеров, что обещает расширить функциональные возможности и пользовательский опыт.

По данным тайваньской исследовательской фирмы TrendForce, первый складной смартфон от Apple, вероятно, будет оснащен 7,8-дюймовым внутренним дисплеем, который разворачивается, и 5,5-дюймовым внешним экраном.

Складной iPhone детали

Эти размеры уже ранее упоминал аналитик цепей поставок Apple Мин-Чи Куо в марте, что усиливает достоверность этой информации. TrendForce прогнозирует, что Apple может представить складной iPhone во второй половине 2026 года, что может означать дебют устройства в сентябре.

На прошлой неделе Мин-Чи Куо также сообщил, что складной iPhone, подобно будущему Samsung Galaxy Z Fold 8, будет иметь внутренний дисплей, который "не сгибается". Это инновационное решение позволит избежать видимых складок на экране.

По словам Куо, Apple планирует достичь этого благодаря использованию специальной металлической пластины дисплея, просверленной лазером, которая будет эффективно рассеивать нагрузку, возникающую при сгибании.

Для сравнения, текущий Samsung Galaxy Z Fold 7 имеет немного больший 8-дюймовый внутренний экран и 6,5-дюймовый внешний дисплей. Это свидетельствует о том, что Apple может выбрать несколько более компактные размеры для своего первого складного устройства, сосредоточившись на оптимизации форм-фактора и удобства использования.

Что касается других характеристик, Куо ожидает, что складной iPhone будет оснащен двумя задними камерами и одной фронтальной камерой. Интересным является также предположение о возвращении Touch ID вместо Face ID. Предполагается, что сканер отпечатков пальцев будет интегрирован в кнопку питания, что может стать удобным решением для разблокировки устройства в различных режимах использования.

OBOZ.UA ранее писал, какими камерами будет оснащен новый складной iPhone.

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