iPhone 17 Pro может выйти в новом цвете: что известно

Если к резким изменениям в технической начинке смартфонов iPhone компания Apple подходит осторожно, тестируя все нюансы заранее, то с дизайном гаджетов экспериментирует более смело. Так и в этом году фанаты "яблочной" техники, вероятно, получат любимые телефоны в новом интересном цвете.

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Как пишет издание iTechUA, об этом сообщил инсайдер Маджин Бу, имеющий источники, приближенные к цепи поставок Apple. По их данным, компания планирует выпустить на рынок iPhone 17 Pro в корпусе нового оттенка. Новинка должна выйти на рынок в сентябре этого года.

Скорее всего, новым цветом станет оттенок синего Sky Blue. В первый раз этот цвет был использован для MacBook Air с чипом M4. Элегантный и современный цвет понравился пользователям, потому его решили использовать и в смартфонах.

По данным источников, Apple тестирует прототипы iPhone 17 Pro в различных цветовых вариантах. Но Sky Blue среди них считается фаворитом. По оценкам экспертов, он выглядит более привлекательным, чем популярный оттенок Sierra Blue, который был представлен в iPhone 13 Pro.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в iPhone 17 может увеличиться блок камер.

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