iPhone 17 Pro может выйти в новом ярком цвете: в сети показали варианты
Корпорация Apple, ежегодно обновляя линейку смартфонов iPhone, старается добавить к ней какой-то новый уникальный цвет корпуса. И, судя по ранним слухам, iPhone 17 Pro, который должен выйти осенью 2025 года, может получить действительно необычный оттенок.
Как пишет блог Majinbu Official, речь идет о зеленом цвете. Причем, его оттенок может быть действительно ярким.
Впрочем, поскольку Apple уже некоторое время предлагает для старших моделей iPhone титановые корпуса, это отражается в металлизированном эффекте, его покраске. Ожидается, что зеленый цвет будет иметь легкий металлический блеск. А что касается конкретных оттенков, то сейчас ходят слухи о трех вариантах – цвете морской волны, классическом зеленом и темно-зеленом. В палитре HEX речь идет о следующих оттенках:
- #004349 (Teal Titanium)
- #4f00b7 (Green Titanium)
- #003800 (Dark Green Titanium).
Впрочем, однозначно сказать, воплотится ли какой-нибудь из них в смартфоне iPhone 17 Pro, пока невозможно. Блогеры и инсайдеры пока предполагают, что наиболее вероятным кандидатом может стать сине-зеленый цвет морской волны. Это будет менее радикальный выбор, поскольку синий цвет корпуса уже неоднократно предлагался пользователям техники Apple и пользовался неизменным спросом. Более того, оттенок Teal Titanium уже есть в текущей серии iPhone 16. А вот более яркий вариант зеленого может оказаться не столь коммерчески привлекательным.
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