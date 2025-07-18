iPhone 17 Pro получит обновление, которого ждали много лет: о чем идет речь

Долгие годы пользователи iPhone жаловались на то, что экраны их смартфонов плохо защищены от бликов. И, похоже, в этом году в 17-й линейке гаджетов компания Apple наконец предложит решение проблемы.

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Как пишет издание MacRumors со ссылкой на собственный источник, стеклом, которое защищает от бликов и не является уязвимым для царапин, вероятно, будут оснащены iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Поставщикам Apple наконец удалось добиться достаточно высокого производства качественного антибликового стекла. Однако новая технология пока не будет использоваться в iPhone 17 и iPhone 17 Air.

Первые слухи о появлении в iPhone стекла с защитой от бликов стали циркулировать в 2024 году. Речь шла о том, что оно также будет более устойчивым к царапинам, чем материал Ceramic Shield, который Apple использует сейчас. Это означает, что старшие модели iPhone 17 могут быть более износостойкими.

Ранее в этом году у Apple возникли проблемы с масштабированием процесса нанесения антибликового покрытия на дисплей, и, похоже, от этой функции собирались отказаться. Добавление защитного слоя на практике оказалось слишком трудоемким и замедляло производство. Впрочем, похоже, процесс удалось усовершенствовать.

Текущие модели iPhone оснащены олеофобным покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, и керамическим щитком, но Apple не уделяла особого внимания антибликовому покрытию для дисплеев iPhone, как это было сделано для дисплеев планшетов iPad и ноутбуков Mac.

Стоит отметить, что новые смартфоны Samsung оснащены стеклом Gorilla Glass Armor – технологией, которая уменьшает блики до 75% и улучшает контрастность при ярком освещении. Apple может внедрить аналогичную функцию, чтобы не отставать от улучшений, которые уже представила Samsung.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в какую дату компания Apple представит iPhone 17.

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