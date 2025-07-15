Представят iPhone 17: когда состоится следующая презентация Apple

Первым и, вероятно, главным технособытием осени вот уже много лет является презентация Apple. И фанаты техники этого американского бренда всегда с нетерпением ждут объявления даты этой презентации.

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Когда именно в 2025 году состоится событие, на котором представят iPhone 17, можно предположить из нового выпуска информационного бюллетеня Power On от Марка Гурмана из Bloomberg. Как пишет издание MacRumors, Гурман напомнил, что Apple традиционно планирует презентацию своих смартфонов на неделю после Дня труда в США. В 2025 году День труда приходится на понедельник, 1 сентября, что означает, что мир увидит новые iPhone в период с понедельника, 8 сентября, по пятницу, 12 сентября.

При этом стоит учесть, что Apple последовательно избегает проведения крупных анонсов продуктов в пятницу, а значит 12 сентября можно исключить из списка ожидаемых дат. В последние годы компания также воздерживалась от планирования мероприятий на 11 сентября, поскольку в США в этот день вспоминают жертв теракта 2001 года. Исходя из этих ограничений, наиболее вероятными датами мероприятия являются понедельник, 8 сентября, вторник, 9 сентября и среда, 10 сентября. Гурман считает наиболее вероятными вторник, 9 сентября или среду, 10 сентября.

Прогнозы Гурмана подтверждаются анализом истории мероприятий Apple за последнее десятилетие. Из десяти последних презентаций iPhone пять прошли во вторник, а три – в среду.

Только одна из них, 2024 года, пришлась на понедельник, что делает этот день менее вероятным кандидатом, хотя теоретически такой выбор все еще не исключен. Большинство осенних презентаций iPhone от Apple также проходили во вторую неделю сентября, за исключением единственного серьезного отклонения в 2020 году, когда мероприятие было отложено до октября из-за производственных проблем, связанных с пандемией.

Ожидается, что в этом году на мероприятии будет представлена новая линейка смартфонов Apple, в которую войдут iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max. Кроме того, публике представят часы Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11 и Apple Watch Ultra 3. Компания обычно рассылает пресс-приглашения примерно за неделю до самого события.

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