iPhone 17 Pro выпустят в 4 оттенках: будет совершенно новый цвет

До выхода 17 линейки смартфонов iPhone еще почти полгода, а в соцсетях уже циркулирует немало слухов о том, каких обновлений стоит ждать от компании Apple. В частности, новая информация проливает свет на то, в каких цветах могут выйти новые модели.

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Так инсайдер Маджин Бу сообщил, что будущий флагманский iPhone будет доступен в четырех цветах, один из которых будет совершенно новым. Речь идет о светло-голубом оттенке Sky Blue.

Этот цвет корпуса уже можно увидеть в ноутбуках MacBook Air. Это неяркий и очень нежный цвет небесной голубизны.

В прошлом Apple изменяла лишь один оттенок при переходе с iPhone 15 Pro на iPhone 16 Pro. Вероятно, в этом году компания может поступить аналогичным образом. Другими цветами, в которых может выйти iPhone 17 Pro являются Black Titanium, White Titanium, Natural Titanium и Desert Titanium. Однако именно один из них может заменить Sky Blue.

В сообщении на своем веб-сайте инсайдер Apple Маджин Бу утверждает, что Sky Blue является основным претендентом на то, чтобы стать новым цветом для iPhone 17 Pro. Предыдущая модель смартфона в синем цвете выходила в 2021 году. Это был iPhone 13 Pro, представленный в оттенке Sierra Blue.

Впрочем, пока эти слухи не имеют официального подтверждения. Официальная информация не будет доступна до момента выхода линейки iPhone 17, которую Apple планирует представить в сентябре.

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