У iPhone не будет ожидаемого дисплея с защитой: почему возникли трудности

Одним из главных и самых обнадеживающих слухов о будущем iPhone 17 была информация о появлении у смартфонов Apple более защищенного экрана. На производстве их должны были покрывать новым защитным слоем, который делал бы дисплеи более устойчивыми к царапинам и ударам по сравнению с покрытием Ceramic Shield.

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Но, как пишет издание iTechUA, ссылаясь на источники, компания столкнулась с трудностями при масштабировании производства дисплеев с новым защитным слоем. Поэтому проект пришлось полностью приостановить.

Пока неизвестно, совсем ли Apple отказалась от планов по выпуску новых, более защищенных экранов. Или все же остается вероятность, что к разработке вернутся в следующих поколениях iPhone.

Также нет новостей о том, что смартфоны и другие гаджеты Apple получат лучшее антибликовое покрытие экранов. Сейчас у iPhone есть олеофобное покрытие, которое уменьшает появление отпечатков пальцев на экране, а вот с бликами пока не удается что-то сделать. И это при том, что ноутбуки Mac и планшеты iPad Pro поставляются с нанотекстурным покрытием, которое позволяет снизить блики экрана.

В то же время основной конкурент Apple на рынке смартфонов, южнокорейская компания Samsung добавляет антибликовое покрытие в свои флагманские Ultra-смартфоны. Такая обработка предотвращает блики от прямых солнечных лучей и других источников света, делая дисплеи более комфортными для использования.

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