Как выгнать улиток из своего сада: неожиданный лайфхак все изменит

Поскольку с наступлением весны в Украине все чаще наблюдается дождливая погода, количество улиток в вашем саду может увеличиться. Крошечные создания могут пленить ваши угодья, повредив растения и повлияв на общее состояние сада.

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Эксперты по садоводству посоветовали садоводам сделать одну вещь, которая может помочь удержать улиток и улиток подальше от зеленых насаждений. По их мнению, закапывание пустых банок от пива в вашем саду отвадит улиток. Эксперты объяснили, что пожертвование каплей напитка может быть полезно для здоровья вашего сада, пишет Express.

Специалисты посоветовали не закапывать банку полностью, а лишь оставить небольшой "бордюр" над уровнем почвы, "чтобы полезные насекомые не упали туда и не утонули".

Мало того, садоводы также могут налить немного пива в пульверизатор, чтобы потом опрыскать им сорняки.

Объясняя причину этой идеи, эксперты сказали: "Поскольку улиткам так нравится пиво, идея состоит в том, что они съедят сорняки, оставив ваши овощи".

Также желательно высаживать живые изгороди, кусты (особенно ягодные) и деревья, которые привлекают птиц, таких как дрозды, которые едят улиток (и улиток).

Если у вас есть место, пруд для диких животных станет прекрасным дополнением к вашему саду – тритоны и лягушки, которые поселятся в нем, также питаются улитками.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть улиток и улиток без химии.

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