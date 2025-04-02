Улитки исчезнут навсегда из сада: как отпугнуть их без химии

Садоводы очень не любят улиток и улиток, особенно когда они начинают пчевать растения. Эти вредители ведут ночной образ жизни, они выходят ночью, чтобы поживиться.

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Понять, что в вашем саду поселились улитки, достаточно просто. Сигнальные признаки включают следы слизи и неправильные отверстия в листьях растений. Но вы можете сделать несколько вещей, чтобы отпугнуть улиток естественным и органическим путем, одна из них особенно эффективна, пишет OBOZ.UA.

По словам экспертов, эффективным средством этих вредителей будут водоросли. Улитки и улитки просто ненавидят их.

Морские водоросли не только отлично подходят для вашей почвы, но и являются естественным репеллентом для улиток. Улитки состоят в основном из воды, и высокое содержание соли в морских водорослях не позволит им проникнуть через воду, даже если с другой стороны есть еда.

Поместите порошок морских водорослей или свежие водоросли вокруг ваших растений, чтобы защитить растения от улиток на всю жизнь. В сухую погоду свежие водоросли высыхают и становятся грубыми, что еще больше мешает улиткам пересекать их.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, что, по словам ученых, в этом году в садах будет гораздо меньше улиток.

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