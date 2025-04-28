Siri в iPhone кардинально изменится: когда улучшат

Компания Apple готовится к существенному обновлению голосового ассистента Siri, которое может стать самым большим за всю историю существования сервиса. Текущая версия Siri в iOS 18 оказалась несовершенной, и в Apple это признают.

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Основная причина неудачи – поспешная интеграция Apple Intelligence, которая не оставила времени на глубокую перестройку архитектуры Siri. Поэтому ассистент работает нестабильно, а обещанные функции либо не запущены, либо не соответствуют ожиданиям. Разрешением станет полная перестройка системы Siri, которая запланирована для iOS 19, пишет издание 9to5mac.

Apple планирует переписать Siri с нуля, устранив все устаревшие компоненты и объединив разрозненные системы в единую гибкую платформу. Над реформой работает команда под руководством Майка Роквелла, ранее возглавлявшего разработку гарнитуры Vision Pro.

По информации инсайдеров, Роквелл уже заменил часть старого руководства Siri своими людьми и начал реструктуризацию команд. Ожидается, что новую Siri представят на конференции WWDC 2025 года в июне, а полноценный запуск состоится весной 2026 года.

Одной из главных проблем нынешней Siri является разделение ее функциональности на две независимые части: одна обрабатывает базовые команды, другая – более сложные запросы. Поэтому система работает фрагментарно, что создает дополнительные трудности для пользователей. Инженеры сталкивались с многочисленными ошибками, а некоторые функции, анонсированные еще в 2023 году, так и не заработали. Даже в самой компании признают, что Siri в сегодняшнем виде не отвечает современным требованиям.

В новой версии Siri Apple преследует цель совместить все функции в одну интегрированную систему с поддержкой искусственного интеллекта нового поколения. Такой подход позволит сделать ассистента более быстрым, более точным и контекстно умным. В то же время, компания стремится избежать ошибок прошлого и не запускать сырые функции, которые не готовы к масштабному использованию.

Серьезные изменения затронули также кадровый состав проекта Siri. Со сменой руководства появилась надежда на лучшую координацию и скорейшее внедрение новых решений. По словам источников, ранее многие работники жаловались на слабое управление и отсутствие четкого видения развития Siri. Новый менеджмент намерен это исправить.

Apple обещает сделать новую Siri не просто инструментом для установки таймеров, а настоящим цифровым помощником. Правда, пока неизвестно, будет ли новая версия доступна на многих языках сразу или только на английском на старте. Во всяком случае, пользователям следует ожидать радикальных изменений в работе голосового ассистента уже в iOS 19.

OBOZ.UA ранее публиковал список, на которых iPhone будет доступно обновление iOS 19.

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