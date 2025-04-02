На каких iPhone будет доступно обновление iOS 19: список

Американский производитель электроники, корпорация Apple уже в этом году представит новую версию своей мобильной операционной системы iOS 19. От нее ожидают еще большего внедрения технологий искусственного интеллекта. Однако это означает, что с некоторыми менее мощными моделями iPhone она не будет совместима.

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Как пишет издание Macrumors, сведения о том, на каких смартфонах Apple не будет работать iOS 19, уже появились в сети. Их опубликовал закрытый аккаунт в социальной сети Х (бывший Twitter), ранее предоставлявший точную информацию о совместимости устройств. По его данным, новая операционная система не будет работать на iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Все эти модели объединяет то, что они работают на чипе A12 Bionic. Похоже, его будет недостаточно для поддержки ‌iOS 19‌. В то же время ожидается, что все остальные iPhone, работающие под управлением iOS 18, будут поддерживать iOS 19. Вот полный список таких смартфонов:

iPhone 16e

iPhone 16

‌iPhone 16‌ Plus

iPhone 16 Pro

‌iPhone 16 Pro‌ Max

iPhone 15

‌iPhone 15‌ Plus

‌iPhone 15‌ Pro

‌iPhone 15‌ Pro Max

‌iPhone‌ 14

‌iPhone‌ 14 Plus

‌iPhone‌ 14 Pro

‌iPhone‌ 14 Pro Max

‌iPhone‌ 13

‌iPhone‌ 13 mini

‌iPhone‌ 13 Pro

‌iPhone‌ 13 Pro Max

‌iPhone‌ 12

iPhone 12 mini

‌iPhone‌ 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone‌ 11

‌iPhone‌ 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ SE (2-го поколения или более поздние)

Вместе с тем, ожидается, что полный функционал iOS 19 будет доступен не на всех перечисленных устройствах, а только на имеющих более быстрые процессоры. Например, уже сейчас Apple Intelligence, доступная в iOS 18, работает только на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 16.

Что касается iPadOS 19, то ожидается, что она прекратит поддержку недорогого iPad седьмого поколения с чипом A10 Fusion. Похоже, что iPad, оснащенные A12 Bionic, такие как iPad mini 5, будут совместимы с iPadOS 19.

Apple планирует представить iOS 19 и iPadOS 19 на Всемирной конференции разработчиков. Форум стартует 9 июня.

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