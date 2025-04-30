Netflix показал трейлер нового сериала 'Сирены': когда премьера

Стриминговая платформа Netflix готовит для своих подписчиков новую звездную премьеру. Вскоре на сервисе должен выйти мини-сериал "Сирены", одну из главных ролей в котором сыграла Джулианна Мур.

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Трейлер шоу уже появился в соцсетях стриминга. Премьера "Сирен" намечена на 22 мая.

Кроме Мур главные роли в сериале сыграли Меган Фейхи и Милли Олкок. В актерский состав также входят Кевин Бэйкон, Гленн Хоуэртон, Билл Кэмп, Джош Сегарра, Феликс Солис, Тревор Солтер, Лорен Уидман, Бритни Олдфорд и Джен Лион.

По сюжету женщина по имени Девон (ее играет Меган Фэйхи) начинает подозревать, что у ее сестры Симоны (Милли Олкок) складываются какие-то странные отношения с новой начальницей, загадочной светской львицей Микаэлой Келл (Джулианна Мур). Роскошная жизнь Микаэлы манит Симону, как наркотик. И Девон решает вмешаться, чтобы навести во всем порядок. Но она даже не представляет, каким грозным противником является Микаела.

Действие сериала разворачивается на выходных в честь Дня труда в имении семьи Келл. Сериал "Сирены" описывают как острое, сексуальное и угрюмо-смешное исследование психологии женщин, власти и классового неравенства.

Шоу создала Молли Смит Метцлер, ранее работавшая над сериалами "Уборщица", "Оранжевый – хит сезона" и "Бесстыдники". Исполнительными продюсерами выступили Марго Робби, Том Акерли и Дани Горин.

"Сирены" – это адаптация пьесы Метцлер Elemeno Pea и первый проект в рамках совместного соглашения автора с Netflix. В рамках договоренности сценаристка должна создать несколько социальных проектов, в которых женщины играли бы главные роли – как в кадре, так и за камерой.

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