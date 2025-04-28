С новым главным актером: в сети показали кадры 5-го сезона 'Ведьмака'

Сериал "Ведьмак" от Netflix сейчас находится на стадии съемок 5 сезона, который официально станет последним, хотя до того зрителей еще ждет четвертая часть истории. Главное изменение, которое произошло с шоу после 3 сезона – это рекаст главного актера. И наконец зрители смогли оценить, как будет выглядеть Лиам Хемсворт в образе ведьмака Геральта.

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Хемсворт подхватил роль после ухода из сериала Генри Кавилла – именно он воплощал Геральта в первых трех сезонах. Как выглядит новичок каста, показал на кадрах съемочной площадки сайт Redanian Intelligence, посвященный самым популярным фэнтези-сериалам, в первую очередь именно "Ведьмаку".

Костюм для Хемсворта сделали максимально похожим на ту одежду, которую носил в кадре Кавилл – это короткая кожаная куртка черного цвета и узкие черные брюки. Конечно, будет носить актер и длинный белый парик. Как видно из кадров со съемочной площадки, с Хемсвортом работают трое дублеров.

А что изменилось в образе Геральта, так это меч. За спиной у актера можно разглядеть оружие и красно-золотой рукояткой. Вероятно, это сигиль, который ведьмаку подарил его друг, краснолюд Золтан Хивай. Вероятно, это событие случится в конце 4-го сезона. Эта часть находится в стадии постпродакшена.

На кадрах, которые удалось получить изданию Redanian Intelligence, также виден Имон Фаррен в роли нильфгаардского рыцаря Кагыра. В последнем сезоне он избавится от своих золотых доспехов. По крайней мере, в некоторых сценах.

Также новые фото показывают Лоуренса Фишберна. Он воплощает вампира Эмиэля Региса. Первое его появление в сериале должно произойти именно в 4 сезоне. В объектив папарацци попали также лучница Мильва (Чжан Меньер) и бард Лютик в исполнении Джои Бетти.

Четвертый сезон сериала "Ведьмак" должен выйти на Netflix в этом году. Пятый и финальный сезон завершат снимать осенью. Даты его выхода пока не определены.

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