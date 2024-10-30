iPhone 17 уже проходит испытания: известные детали

Хотя до следующей презентации Apple почти год, компания уже активно работает над продуктами, которые покажет в сентябре. Так об iPhone 17 известно, что его прототип уже проходит испытания, причем площадка выбрана довольно неожиданная.

Видео дня

Как пишет MacRumors со ссылкой на Уэйна Ма из The Information, производственный партнер Apple Foxconn проводит раннюю разработку базовой модели iPhone 17 на заводе в Бангалоре, Индия. В платном отчете, полученном изданием, новый смартфон уже прошел раннюю стадию разработки

Сейчас Apple оценивает, смогут ли инженеры из Индии разработать прототипы iPhone, которые будут соответствовать качеству собираемых в штаб-квартире в Калифорнии. Цель Apple – начать разработку новых iPhone как можно раньше в местах, расположенных ближе к месту окончательной сборки. В перспективе это может привести к понижению эксплуатационных расходов компании.

В отчете не раскрываются какие-либо новые функции или изменения, запланированные для iPhone 17. Однако аналитик цепочки поставок Apple Джефф Пу поделился в своем исследовательском отчете, каких функций он ожидает от базовой модели:

6,1-дюймовый экран;

чип A19;

8 ГБ оперативной памяти;

модернизированная 24-мегапиксельная фронтальная камера;

две задние камеры, включая 48-мегапиксельную Fusion и 12-мегапиксельную Ultra Wide;

алюминиевый корпус.

Если опираться на эти данные, iPhone 17 вряд ли станет серьезным шагом вперед по сравнению с моделью.

Между тем, отчеты о текущих делах указывают, что идет работа над сверхтонкими iPhone 17, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Эти работы по-прежнему ведутся в Китае. Пу считает, что ультратонкий iPhone 17 будет оборудован одной 48-мегапиксельной задней камерой, 8 ГБ оперативной памяти и другими возможностями. В то время как модели iPhone 17 Pro, по слухам, будут оснащены 48-мегапиксельной телефотокамерой, 12 ГБ оперативной памяти и другими возможностями. Устройства должны выйти в сентябре следующего года.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple может готовить абсолютную новинку iPhone 17 Air.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.