iPhone Mirroring: что это и как подключить полезную функцию

Будем откровенны - даже самого большого экрана смартфона часто недостаточно для полноценной работы. И для владельцев техники Apple здесь есть достаточно интересный лайфхак, как решить эту проблему. Для этого вам стоит воспользоваться функцией iPhone Mirroring.

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С помощью этой функции вы можете отобразить экран смартфона на совместимом с ним ноутбуке Mac. Как это сделать, рассказывает OBOZ.UA.

Прежде всего убедитесь, что на вашем смартфоне стоит операционная система iOS 18. Она доступна, начиная от iPhone Xr до актуальных Apple iPhone 16 Pro. На более новых моделях функция будет работать лучше.

Чтобы подключить смартфон к совместимому ноутбуку Apple, нажмите на иконку iPhone, которая находится в Dock вашего компьютера. Если ее там нет, вызовите приложение iPhone Mirroring через системный поиск Spotlight. Но убедитесь при этом, что:

ваш iPhone заблокирован и находится рядом с Mac;

на обоих устройствах отключены VPN и режим модема;

iPhone не используется для других функций синхронизации с лэптопом, например для AirPlay, Sidecar или Continuity Camera.

Когда вы впервые запустите iPhone Mirroring, вам придется выбрать несколько настроек, которые помогут оптимизировать ее работу. Первым делом разблокируйте подключенный смартфон, а далее:

выберите, показывать ли уведомления с iPhone на Mac;

введите пароль учетной записи на компьютере или воспользуйтесь Touch ID;

определите, нужна ли будет аутентификация при каждом последующем подключении;

определите удобный размер окна iPhone Mirroring – в меню View есть три варианта.

Навигация и управление смартфоном с ноутбука осуществляется таким же образом, как и напрямую. Вы можете воспользоваться для этого мышью Magic Mouse или Trackpad:

свайп двумя пальцами будет переключать вас между рабочими столами;

свайп вверх двумя пальцами на домашнем экране откроет доступ к поиску Spotlight;

клик по иконке "Домой" в правом верхнем углу окна, по домашнему бару внизу или Command + 1 вернет вас на домашний экран из приложения;

клик по иконке переключения программ вверху справа или Command + 2 покажет список запущенных программ;

контекстное меню можно вызвать Control-кликом или правым кликом.

А вот доступа к микрофону или камере iPhone из режима "отзеркаливания" у вас не будет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие новые удобные функции появятся в новой операционной системе iOS 19.

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