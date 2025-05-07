В iOS 19 появятся три функции, которые упростят жизнь пользователей: когда презентация

С каждым последующим обновлением мобильной операционной системы iOS, компания Apple вводит новые функции, которые улучшают опыт ее использования. В iOS 19, презентация которой должна состояться в июне, таких функций будет сразу три.

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Конечно, это будут не все нововведения, которые ждут пользователей iPhone и iPad. Но эксперты издания 9to5mac обратили особое внимание на эту тройку. Пока ни одна из них не имеет официального подтверждения и сведения обо всех обновлениях были получены из слухов.

Существенное улучшение дизайна

Сообщается, что Apple готовит самый масштабный редизайн iOS за последние годы. Количество изменений будет даже больше, чем мы увидели в момент релиза iOS 7.

Ожидается, что переработанный дизайн iOS 19 будет иметь три основные цели:

упрощение использования операционной системы;

ускорение навигации;

облегчение освоения новыми пользователями.

Утечки указали на то, что Apple стремится сохранить баланс между привычными особенностями и свежими и оптимизированными функциями. Например, приложения, которые используют панели вкладок, теперь могут размещать эту навигацию над контентом и интегрировать панель поиска. Так что это не полная переработка в стиле iOS 18 Photos, но дизайн все же будет иметь значительные визуальные и функциональные изменения.

Интеграция сторонних ИИ-разработок

В прошлом году, когда был запущен функционал Apple Intelligence с привлечением искусственного интеллекта, Apple объявила о двойной стратегии его развития. Большинство функций ИИ созданы и работают на собственных больших языковых моделях Apple. Но компания также интегрировала интеллект ChatGPT в Siri и свои инструменты для письма. Сообщается, что тот же подход будет сохранен в iOS 19, и Apple потенциально предложит несколько новых сторонних моделей ИИ на выбор. Вероятно, одним из них будет Google Gemini. Хотя в iOS 19 также появятся новые внутренние функции ИИ, расширение сторонних опций должно помочь Apple предоставить пользователям больше возможностей, чем она может предложить самостоятельно.

Режим внешнего дисплея Stage Manager

iPhone становится все более мощным, и ограничения в iOS не всегда позволяют эти мощности полноценно использовать. Но, как сообщается, в iOS 19 ожидается большое обновление многозадачности - по крайней мере в определенном контексте. По слухам, iOS 19 предложит новый интерфейс пользователя, похожий на Stage Manager, когда iPhone подключается к внешнему дисплею. Таким образом, на смартфоне можно будет использовать несколько программ одновременно.

Это может показаться нишевым вариантом использования, но есть две причины, по которым это имеет смысл:

iPadOS 19 также получит крупные обновления Stage Manager

складной iPhone Fold, который может выйти в следующем году, нуждается в надлежащей поддержке многозадачности

Внедрив новый интерфейс пользователя Stage Manager в iOS 19, Apple сможет собирать отзывы пользователей и вносить коррективы в следующем году перед запуском iPhone Fold.

Обо всех нововведениях iOS 19 станет официально известно 9 июня. Именно тогда во время старта конференции Apple Worldwide Developers Conference будет представлена обновленная операционная система.

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