iPhone SE 4 выйдет позже: на когда перенесли премьеру

В компании Apple перенесли презентацию нового iPhone SE 4 на следующую неделю. Анонс гаджета ожидается в конце февраля, а продажи начнутся в конце месяца или начале марта.

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Хотя этот смартфон еще не представлен, компания готовится анонсировать несколько других новинок, в частности, выпуск MacBook Air с новым чипом M4. Так что даже без большого анонса айфона Apple не оставит своих фанатов без внимания, сообщает MDTech.

Ожидается, что iPhone SE 4 станет сочетанием элементов моделей iPhone 14 и iPhone 16. Новинка получит 6,06-дюймовый OLED-экран с "монобровей", избавится от кнопки "Домой" (Home) и будет иметь одну камеру на 48 МП, что является значительным улучшением по сравнению с предшественниками. Дополнительно устройство получит USB-C разъем и новую кнопку Action Button.

Несмотря на то, что серия SE всегда являлась бюджетной линейкой Apple, она продолжает сохранять свою популярность среди пользователей. Новая модель получит еще больше улучшений, в том числе новую камеру и более утонченный дизайн. Ожидается, что смартфон будет обладать мощным чипсетом A18 и 8 Гб оперативной памяти, что позволит улучшить работу с приложениями и интеграцию с Apple Intelligence.

iPhone SE 4 также получит гораздо большую батарею, что обеспечит более длительное время использования. Это важное обновление, ведь с большей емкостью пользователи смогут работать с устройством в течение всего дня без частых подзарядок. Учитывая эти изменения, новинка обещает стать лучшим бюджетным смартфоном Apple.

Относительно цены, iPhone SE 4, вероятно, будет стоить от 450 до 500 долларов (18,6 – 20,7 тыс. грн), что на несколько десятков долларов дороже предыдущей модели. Однако это повышение стоимости обосновано обновлением характеристик, в частности улучшением камеры и добавлением новых функций, ранее доступных только в премиальных моделях.

Одним из главных новшеств станет камера iPhone SE 4, которая получит основную камеру на 48 МП и фронтальную на 12 МП. Это значительное обновление по сравнению с предыдущими моделями, что позволит пользователям получить более качественные фото и видео. Технические усовершенствования также будут включать сохранение данных в объемах от 128 Гб до 512 Гб, что позволит пользователям сохранять больше контента на устройстве.

В итоге iPhone SE 4 станет важным обновлением для бюджетной линейки смартфонов Apple. Ожидаемые усовершенствования в камере, батарее и общем дизайне делают его привлекательным вариантом для тех, кто ищет мощный смартфон по разумной цене.

Ранее OBOZ.UA писал, что новый iPhone серии SE будет более мощным, чем прогнозировалось.

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