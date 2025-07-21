Используйте iPhone на полную: две полезные функции, о которых знают не все

iPhone имеет больше скрытых возможностей, чем кажется на первый взгляд. Правильное толкование прогноза погоды поможет лучше планировать день, а мелкие привычки – например положить телефон экраном вниз – могут сделать существенный вклад в долгую автономность устройства.

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Это функции о которых вы, вероятно, даже не догадывались. Детали рассказало издание Unilad.

Что на самом деле означает процент дождя в приложении "Погода"

Многие пользователи считают, что если в приложении Apple "Погода" показано 40% дождя – это означает 40% вероятности осадков. Но на самом деле все несколько сложнее.

Один из пользователей Reddit объяснил: "Если синоптик на 80% уверен, что дождь пойдет, но ожидает, что он охватит только 50% определенной местности, приложение покажет 40% вероятности дождя".

Иначе говоря, процент в приложении указывает не просто на шанс дождя, а на вероятность того, что в конкретном месте, где вы находитесь, дождь таки пойдет. Это объединенный показатель вероятности и географического охвата, то есть частоты осадков в пределах прогнозируемой области.

Как сэкономить заряд батареи

Еще одна функция iPhone, которую редко кто использует осознанно – это автоматическое энергосбережение благодаря расположению телефона экраном вниз.

Функция под названием "Facedown Detection", представленная в iOS 9, работает так: когда ваш iPhone лежит экраном вниз, он не включает подсветку во время получения уведомлений, что позволяет сэкономить заряд аккумулятора. Это особенно полезно, если вы находитесь на встрече, ведете разговор или просто не хотите отвлекаться – и одновременно не хотите терять энергию на каждый звук или вибрацию.

По словам представителей Apple, такое поведение может сэкономить до одного часа заряда в день, по сравнению с тем, если бы вы держали телефон экраном вверх.

Бонус: режим низкого энергопотребления

Не стоит забывать и о Low Power Mode (режим низкого энергопотребления), который можно активировать вручную в "Настройках" или когда заряд падает до 20%. Этот режим временно выключает фоновые процессы, автоматическое обновление и другие не первоочередные функции. Как утверждают эксперты, это может добавить до трех часов автономной работы, не заметно снижая производительность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что iPhone 17 Pro Max будет иметь самую большую батарею среди всех моделей смартфонов Apple.

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