Итальянский город назвали самым гостеприимным в мире: чем поражает

Бум туризма в мире дошел до такой точки, что гостей рады видеть не во всех красивых и интересных местах для отдыха. Однако даже в перегруженной туристами Италии еще остались уголки, где можно почувствовать незаурядное гостеприимство.

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Как пишет издание Express, ссылаясь на данные портала Booking.com, именно таков город Полиньяно-а-Маре. Расположенное на южном побережье Андриатического моря, построенное на живописных известняковых скалах в регионе Апулия, это волшебное место возглавило список самых дружественных к путешественникам.

Приехать сюда на отдых стоит уже ради того, чтобы пожить на вершине 20-метровой скалы с видом на бескрайнее море. К услугам туристов также невероятный песчаный пляж с кристально чистой водой и живописный римский мост.

История Полиньяно-а-Маре уходит в IV век до н. е., поэтому посмотреть здесь есть на что. Если вы сможете оторваться от прекрасного пляжа, то вам точно стоит побродить по узким извилистым улочкам исторического центра города и полюбоваться белоснежными домиками, стены которых заливает солнечный свет.

Кроме того, город окружает богатая природа. Так в скале, на которой стоит Полиньяно, имеется около двадцати пещер. Их вымыло в известняковых стенах само море.

Не забудьте посетить пляж Кала Понто. Это место, которое фотографируют на побережье Бари больше всего. Оно названо в честь нависающего над ним моста римской эпохи. Однако спешите, ведь пляж небольшой и очень популярный. Если не проснуться рано утром, можно не успеть занять здесь место.

Полиньяно-а-Маре – родной город итальянского певца и автора песен Доменико Модуньо. А еще здешняя бухта используется для проведения чемпионата мира по прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving. То есть скучно здесь туристам точно не будет.

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