Итальянский остров с доступными ценами: почему стоит провести отпуск на Эльбе

Итальянские острова Капри, Сицилия, Сардиния – это мечта любого туриста. Именно поэтому они такие загруженные и цены там так быстро растут. Тогда как в той же Италии можно найти прекрасное островное пристанище, еще не так наводненное гостями.

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Как пишет издание Travel off Path, у побережья Тосканы расположился остров Эльба. Он тише и доступнее своих собратьев, но ничуть не менее красивый. Его площадь составляет всего 224 квадратных километра, а береговая линия тянется на 147 км.

Это скрытый рай, пропитанный древней историей. Сюда можно отправиться, чтобы насладиться итальянскими блюдами и вкусным вином, познакомиться местной культурой и все это за умеренные деньги и посреди уединения и покоя.

После прилета локальными авиалиниями или прибытия паромом из Пьомбино, скорее всего, вы попадете в главный город Эльбы – Портоферрайо. Здесь проживает более 12 000 человек из примерно 31 000 жителей Эльбы. Портоферрайо славится своими домами в пастельных тонах, живописной набережной и множеством старинных памятников.

Исторически город известен тем, что в 1814 году здесь отбывал изгнание Наполеон Бонапарт. На острове до сих пор сохранились две виллы, где императора держали в заключении – вилла деи Муллини и вилла Сан-Мартино.

Три крепости Медичи, построенные еще до наполеоновской эпохи, – еще одно место, которое обязательно нужно посетить на Эльбе. Они были построены в XVI веке по заказу знаменитой итальянской аристократической семьи. Самая красивая из этих трех крепостей, бесспорно, Форте Стелла. Она стоит на самом побережье и на ее территории расположен знаменитый маяк.

Кроме архитектуры, Эльбу хвалят за потрясающую местную кухню. Здесь, конечно, можно найти свежевыловленную рыбу, пасту ручной работы и другие вкусности. Их подают по всему острову. Просто заходите в любую семейную тратторию и наслаждайтесь пиццей, приготовленной в каменной печи, и свежайшими морепродуктами.

В отличие от Капри, отличающегося суровой вулканической природой, Эльба – отличное место для пляжного отдыха. Так пляж Ле-Гьяе славится своей блестящей белой галькой, а Капо-Бьянко, расположенный всего в 12 минутах езды на автобусе от главного порта, — тихими бухтами и бирюзовыми водами, похожими на карибские. Белый морской песок вы найдете на пляже Спьяджа-ди-Фетовия. Однако в разгар лета здесь может быть довольно многолюдно, поэтому занимать место у воды стоит как можно раньше утром.

А еще Эльба может предложить немало природных красот и различных приключений. Например, канатная дорога доставит вас от побережья до горы Монте-Капанне, самой высокой вершины острова, высотой более 1000 метров над уровнем моря. Или вы можете просто подняться туда пешком, любуясь пейзажами. Знаменитый маршрут № 101, начинающийся в прибрежной деревне Марчана-Альта, занимает около 6 часов туда и обратно.

Если вы предпочитаете более спокойный отдых, можете отправиться на однодневную поездку в Каполивери: этот красивый городок на склоне холма заманивает уютными узкими улочками, ремесленными магазинами и интересными винными барами.

Наконец, в Порто-Адзуро вас ждут монументальная испанская крепость, живописная гавань с многочисленными популярными ресторанами и красочные лодки, качающиеся на волнах Тирренского моря и ждущие своих путешественников.

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