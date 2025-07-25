Вместо Сен-Тропе: куда поехать во Франции в незабываемый отпуск

Французская Ривьера каждое лето привлекает десятки тысяч туристов. Прекрасная погода, роскошные пляжи, веселые вечеринки, богатая культура и вкусная еда – вот за этим стоит приехать в главные города Лазурного побережья – Сен-Тропе, Канны и Ниццу.

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Однако эта топ-тройка каждое лето настолько наполняется любителями путешествий, что отдых там может быть достаточно некомфортным. Между тем, издание Travel off Path рекомендует обратить внимание на прекрасный остров расположенный не на самом юге, а у западного берега Франции. Он и является излюбленным местом самих французов. Остров этот называется Иль-де-Ре. На клочке суши 30 км длиной и 5 км шириной обитает примерно 17 000 человек и можно найти множество прекрасных мест для отдыха.

Эта историческая местность, известная во Франции своими райскими песчаными пляжами, очаровательными рыбацкими деревнями, которые нисколько не изменились за последние 150–200 лет, и пышной природой. А главный город острова Сент-Мартен-де-Ре попал в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот красивый портовый город окружают исторические крепостные стены. Он приветствует своих гостей уютными кафе, семейными булочными и историческими домами.

Оборонительная система и городской пейзаж XVII века, известный как укрепления Вобана, попал под охрану ЮНЕСКО. А гавань Сен-Мартена очень приятна для прогулок и чрезвычайно фотогенична. В местных ресторанах можно попробовать свежайшие рыбу и морепродукты, а также другие блюда французской кухни.

Если вам интересно, что ещё можно посмотреть на острове Иль-де-Ре, помимо его живописной столицы, знайте, что вас ждут 100 километров береговой линии, старинные маяки и живописные велосипедные дорожки, ведущие к нетронутым природным заповедникам. Например, маяк Фар-де-Бален, считают лучшим местом для наблюдения за закатом солнца на всем острове. Он постоянно открыт для посетителей. Однако, чтобы насладиться прекрасным видом на море, придется преодолеть 257 ступенек.

Еще одна известная особенность острова – его атлантические солончаки. Туристы могут посетить Экомузей Маре-Салан, посвященный многовековой местной традиции производства соли и жизни островитян в целом. Этот интересный музей расположен недалеко от города Луа на севере Иль-де-Ре.

Чтобы почувствовать вкус местной провинциальной жизни, посетите Арс-ан-Ре – село, которое было признано одним из самых красивых во всей Франции. Местную церковь украшает знаменитый черно-белый шпиль, который когда-то служил морякам навигационным ориентиром. А в городке Ла-Флотт вы сможете полюбоваться характерными белыми каменными домиками с зелеными окнами, и множеством яхт в местный гавани. Не забудьте посетить городской фермерский рынок, который работает ежедневно с 7:30 до 13:00. А затем отправляйтесь к руинам средневекового аббатства Шателье.

Конечно, одна из главных причин, по которой французы летом приезжают на Иль-де-Ре — это его преимущественно безлюдные, ровные песчаные пляжи. От Ле-Буа-Плаж до Ла-Конш-де-Бален есть несколько вариантов прибрежных полос на любой вкус. Одни из них цивилизация обошла, поэтому здесь можно насладиться первозданной природой, другие наоборот – очень хорошо обустроены. Однако имейте в виду, что пляжных клубов, как в Сен-Тропе, вы здесь не найдете.

Если вы любите приключения, отправляйтесь на популярный велосипедный маршрут La Vélodyssée. Он петляет вдоль побережья острова и заведёт вас в крошечные рыбацкие деревни, уютные, безликие бухты и на потрясающие пляжи. Но помните, что Атлантический океан – это не Средиземное море. Вода здесь может быть ледяной независимо от того, насколько жарким выдалось лето.

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