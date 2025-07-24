Почти всегда солнечно: назван остров для идеального отпуска не только летом

Летом солнце заливает всю Европу и хорошо отдохнуть можно даже у себя на даче. Но что делать, если у вас отпуск, скажем, в зимние месяцы?

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Как пишет издание Express, красивый остров в Европе хорошо подходит для путешественников в любое время года. Начните свой путь в хорватском городе Сплит, чтобы добраться оттуда на Хвар, где солнце светит более 2700 часов в году. Этот замечательный остров в Адриатическом море станет идеальным местом для тех, кто ищет уединения на острове, но не хочет при этом все время находиться в толпе, как на Ибице, Тенерифе или Санторини.

Хвар прекрасно подходит для отдыха круглый год. Хотя летом его популярность резко возрастает. Эксперты по путешествиям сервиса Lonely Planet рекомендуют посещать его весной или осенью – эти переходные сезоны особенно прекрасны в Далмации. При этом вы можете рассчитывать на солнечную погоду, достаточно теплое для купания море, а также больше свободных мест и более низкие цены.

Если вы хотите пассивного отдыха, Хвар предложит вам замечательную чистую морскую воду. Интересуетесь историей – тогда вам стоит взять экскурсию в замок Тврдаль XV века, или форт Наполеон, построенный в эпоху французского императора, который тогда был правителем и на Хваре. В конце концов, вы всегда можете прогуляться по острову пешком и полюбоваться природными пейзажами.

Хвар также является отличной отправной точкой для путешествий на близлежащие острова Паклени. На самом большом из них, Свети-Клемени, расположено всего три деревни. А бирюзовые воды и замечательные пляжные клубы вы найдете на острове Маринковац. В то время как Стипанска предлагает своим гостям всемирно известный пляж Карпе-Дием, который после захода солнца превращается в клуб.

Тем, кто жаждет приключений, стоит отправиться на Бишево, где можно посетить потрясающую Голубую пещеру. А из Сплита можно взять одну из множества экскурсий на близлежащие острова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о греческом острове Иос, который называют даже лучше Миконоса или Санторини.

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