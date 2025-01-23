Из чего сделать вкусную домашнюю халву: гораздо лучше магазинной

Халва – десерт, который часто можно встретить в магазине, но который очень редко готовят дома. И все это достаточно зря, потому что технология очень простая. К тому же, вам понадобится всего несколько бюджетных ингредиентов.

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Идея приготовления вкусной домашней халвы опубликована на странице фудблогерки Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. Очень важно, чтобы семена были свежими.

Ингредиенты:

семена подсолнечника – 400 г

сахар – 200 г

вода – 55 мл.

яичный белок – 1 шт.

соль – щепотка

сахарная пудра – 1/2 ч.л. сахарной пудры ⠀

Способ приготовления:

1. Очистить семена подсолнечника.

2. Обжарить на сухой сковороде, постоянно перемешивая, на среднем огне до приятного золотистого цвета (10-15 минут).

3. Сразу, пока оно горячее, положить в блендер и измельчить до состояния пасты.

4. Сахар соединить с водой и довести до кипения.

5. Варить на среднем огне 3-4 минуты (до температуры 115-120 градусов).

6. В это время яичный белок соединить с солью и взбить до пены.

7. Продолжая взбивать, добавить сахарную пудру и взбить до пиков. Теперь постепенно ввести горячий сироп и сбить несколько минут. Добавить пасту из семян и перемешать.

8. Уложить в любую форму, очень хорошо утрамбировать, накрыть пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов или на ночь.

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