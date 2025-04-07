Из-за провала 'Белоснежки': Disney свернул работу над фильмом о Рапунцель

Похоже, студии Disney придется пересмотреть свою политику создания римейков знаменитых мультфильмов. По меньшей мере, один проект уже стал на паузу.

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Как пишет издание THR, из-за провала в прокате римейка "Белоснежки" студии пришлось остановить разработку игровой версии мультфильма "Запутанная история", посвященного приключениям Рапунцель. Лента вышла в 2010 году и была основана на сказке братьев Гримм.

По словам инсайдеров студии, проект находился в активной работе. Режиссером назначили Майкла Грейси, а сценарий к будущему фильму написала Дженнифер Кейтин Робинсон ("Тор: Любовь и гром", "Мстить"). Теперь Disney размышляет, что делать с ним дальше.

Паузу пришлось сделать после того, как Белоснежка собрала лишь 145 миллионов долларов (69 млн долл. в США) при производственном бюджете в 270 млн дол. Картину с самого начала сопровождали скандалы из-за выбора актеров и некоторых творческих решений. А затем во время пресс-тура – из-за поведения исполнительницы роли Белоснежки Рейчел Зеглер в социальных сетях.

Ситуация усугубилась после выхода ленты в прокат. Переиначенная история не имела успеха ни у зрителей, ни у критиков. Пока остается непонятным, продолжит ли Disney после определенных раздумий работу над "Рапунцель", или проект подвергнут творческому переосмыслению.

С начала 2010-х годов Disney приступил к стратегии создания игрового кино, которое в значительной степени опиралось на возвращение к своей библиотеке и повторном использовании успешных лент из собственного каталога. Некоторые из фильмов имели заметный успех ("Красавица и Чудовище", "Аладдин", "Король Лев"), другие провалились в прокате и были разгромлены критиками ("Дамбо", "Дракон Пита"). Недавний "Муфаса: Король Лев" Барри Дженкинса медленно стартовал, собрав 35,4 миллионов долларов в домашнем прокате, прежде чем набрать обороты и собрать впечатляющие 718 миллионов долларов во всем мире. До этого "Русалочка" заработала мизерные 570 миллионов долларов.

В ближайшие 15 месяцев должны выйти еще два римейка с живыми актерами, чтобы оценить зрительский аппетит. Есть основания полагать, что они будут успешными. "Лело и Стич", ремейк анимационного фильма 2002 года, выходит в кинотеатрах 23 мая. Промо-ролик, показанный во время Суперкубка по американскому футболу, собрал 173,1 миллиона просмотров за 24 часа и стал роликом Disney с наибольшим количеством просмотров в цифровом формате. Трейлер также стал вторым по количеству просмотров трейлером студии с живыми актерами.

Между тем, выход в прокат фильма "Ваяна" запланирован на 10 июля 2026 года. Он выйдет на волне успеха вышедшего в прошлом ноябре сиквела "Ваяна 2" и собравшего в прокате более миллиарда долларов, став ретим по кассовым сборам фильмом 2024 года.

Пауза в создании "Рапунцель" также связана с тем, что некоторые архитекторы стратегии Disney по поводу игровых полнометражных фильмов покинули руководящие должности студии. Так, в феврале Дарья Черчек была назначена руководителем отдела игрового кино в кинотеатрах. Она подчиняется Дэвиду Гринбауму, президенту Disney Live Action и 20th Century Studios, который в прошлом году сменил на этом посту Шона Бэйли.

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