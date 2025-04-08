Когда лучше ехать в Черногорию: советы для незабываемого отпуска
Хотя традиционно туристический сезон в Черногории длится с июня по сентябрь, в последнее время он расширился – с апреля по октябрь. В теплые месяцы страна принимает тысячи туристов, тогда как в межсезонье гостиницы, рестораны, бары, магазины и музеи в прибрежных городах обычно закрываются или работают с ограничениями.
Но и в несезон Черногория остается интересной: в горах начинается сезон лыж, а небольшие города и села предлагают покой и возможность почувствовать страну аутентичной, без толп. Эксперты Lonely Planet рассказали о лучших месяцах для посещения Черногории.
Март – май
Весна – отличный период для поездки в Черногорию, особенно если вы избегаете толп и цените активный отдых. В апреле-мае устанавливается идеальная для прогулок температура – 18–23°C. Горы покрыты зеленью, цветут дикие цветы, а туристическая инфраструктура уже начинает работать после зимнего перерыва.
В национальных парках Биоградская гора и Ловчен вы найдете живописные маршруты с видами на озера, леса и горные хребты. Этот сезон идеален для треккинга, велосипедных маршрутов и фотографий природы.
Среди событий – 15 мая в Перасте празднуют победу над османскими войсками в XVII веке: уличные парады, церковные службы, музыка и танцы сопровождают этот аутентичный праздник. Весна – также отличное время для рафтинга по реке Тара в национальном парке Дурмитор. Уровень воды в этот период идеален для активных сплавов.
Июнь – август
Летом Черногория превращается в популярное пляжное направление. Пляжи Будвы, Герцег-Нови, Свети-Стефана и Ада Бояна привлекают тысячи туристов, а цены на жилье, питание и экскурсии достигают максимума – особенно в июле и августе.
Температура устанавливается на уровне от +29°C в июне до +32°C в августе. Дождей почти нет, море прогрето и чисто. Если хотите избежать людных пляжей – воспользуйтесь водным такси, чтобы добраться до менее известных бухт: Добреч, Жаньиц, Миришта на полуострове Луштица или розового пляжа Королевы у Будвы.
Летний сезон насыщен культурными событиями:
- в Тивате в июне проходит фестиваль Žućenica, посвященный диким травам и региональной кухне;
- фестиваль "Лето со звездами" в Баре каждое лето собирает популярных исполнителей со всего Балканского региона;
- в Перасте проводят яркую морскую процессию – фашина – в честь Богоматери на Скалах.
Летом также популярны экстремальные активности – каньонинг в ущельях Невидио или Шкурда, которые в это время высохли и более безопасны.
Сентябрь – октябрь
Сентябрь и октябрь – второе идеальное окно для путешествий. После высокого сезона количество туристов заметно уменьшается, цены на жилье падают, погода еще приятная, а море до сих пор прогрето для купания.
Температура снижается с +27°C в сентябре до +22°C в октябре. В этот период удобно:
- отправиться в пеший поход вдоль побережья или в горных регионах;
- планировать длительные маршруты по Балканским тропам;
- посетить озера – Биоградское, Черное (в Дурмиторе), Плавское.
Декабрь – март
В зимний период туристическая жизнь в прибрежных городах замирает, но в горных районах – Колашин, Жабляк – начинается сезон снежных развлечений.
Горнолыжные курорты Черногории активно работают с декабря по март. Стоимость отдыха заметно ниже, чем в популярных европейских альтернативах. Сезон особенно оживляется на Рождество и Новый год. Здесь можно:
- кататься на лыжах и сноуборде;
- ходить на снегоступах в Дурмиторе;
- кататься на санях по склонам горы Орьен.
Вне активностей – культурные маршруты. Зимой стоит посетить Риеку Црноевича, бывшую резиденцию черногорских князей, отведать пресноводную рыбу или посетить фестивали.
Среди зимних событий:
- Рождественские ярмарки в Тивате и Которе;
- венецианский карнавал в феврале с маскарадом и баллами;
- Фестиваль вина в Вирпазаре – локальные вина, рыбные блюда, музыка.
В то же время зима – это сезон сильных сухих северо-восточных ветров, дождей и оползней. В январе температура в горах может падать до –4°C, поэтому следует следить за прогнозами погоды.
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