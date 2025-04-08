Когда лучше ехать в Черногорию: советы для незабываемого отпуска

Хотя традиционно туристический сезон в Черногории длится с июня по сентябрь, в последнее время он расширился – с апреля по октябрь. В теплые месяцы страна принимает тысячи туристов, тогда как в межсезонье гостиницы, рестораны, бары, магазины и музеи в прибрежных городах обычно закрываются или работают с ограничениями.

Видео дня

Но и в несезон Черногория остается интересной: в горах начинается сезон лыж, а небольшие города и села предлагают покой и возможность почувствовать страну аутентичной, без толп. Эксперты Lonely Planet рассказали о лучших месяцах для посещения Черногории.

Март – май

Весна – отличный период для поездки в Черногорию, особенно если вы избегаете толп и цените активный отдых. В апреле-мае устанавливается идеальная для прогулок температура – 18–23°C. Горы покрыты зеленью, цветут дикие цветы, а туристическая инфраструктура уже начинает работать после зимнего перерыва.

В национальных парках Биоградская гора и Ловчен вы найдете живописные маршруты с видами на озера, леса и горные хребты. Этот сезон идеален для треккинга, велосипедных маршрутов и фотографий природы.

Среди событий – 15 мая в Перасте празднуют победу над османскими войсками в XVII веке: уличные парады, церковные службы, музыка и танцы сопровождают этот аутентичный праздник. Весна – также отличное время для рафтинга по реке Тара в национальном парке Дурмитор. Уровень воды в этот период идеален для активных сплавов.

Июнь – август

Летом Черногория превращается в популярное пляжное направление. Пляжи Будвы, Герцег-Нови, Свети-Стефана и Ада Бояна привлекают тысячи туристов, а цены на жилье, питание и экскурсии достигают максимума – особенно в июле и августе.

Температура устанавливается на уровне от +29°C в июне до +32°C в августе. Дождей почти нет, море прогрето и чисто. Если хотите избежать людных пляжей – воспользуйтесь водным такси, чтобы добраться до менее известных бухт: Добреч, Жаньиц, Миришта на полуострове Луштица или розового пляжа Королевы у Будвы.

Летний сезон насыщен культурными событиями:

в Тивате в июне проходит фестиваль Žućenica, посвященный диким травам и региональной кухне;

фестиваль "Лето со звездами" в Баре каждое лето собирает популярных исполнителей со всего Балканского региона;

в Перасте проводят яркую морскую процессию – фашина – в честь Богоматери на Скалах.

Летом также популярны экстремальные активности – каньонинг в ущельях Невидио или Шкурда, которые в это время высохли и более безопасны.

Сентябрь – октябрь

Сентябрь и октябрь – второе идеальное окно для путешествий. После высокого сезона количество туристов заметно уменьшается, цены на жилье падают, погода еще приятная, а море до сих пор прогрето для купания.

Температура снижается с +27°C в сентябре до +22°C в октябре. В этот период удобно:

отправиться в пеший поход вдоль побережья или в горных регионах;

планировать длительные маршруты по Балканским тропам;

посетить озера – Биоградское, Черное (в Дурмиторе), Плавское.

Декабрь – март

В зимний период туристическая жизнь в прибрежных городах замирает, но в горных районах – Колашин, Жабляк – начинается сезон снежных развлечений.

Горнолыжные курорты Черногории активно работают с декабря по март. Стоимость отдыха заметно ниже, чем в популярных европейских альтернативах. Сезон особенно оживляется на Рождество и Новый год. Здесь можно:

кататься на лыжах и сноуборде;

ходить на снегоступах в Дурмиторе;

кататься на санях по склонам горы Орьен.

Вне активностей – культурные маршруты. Зимой стоит посетить Риеку Црноевича, бывшую резиденцию черногорских князей, отведать пресноводную рыбу или посетить фестивали.

Среди зимних событий:

Рождественские ярмарки в Тивате и Которе;

венецианский карнавал в феврале с маскарадом и баллами;

Фестиваль вина в Вирпазаре – локальные вина, рыбные блюда, музыка.

В то же время зима – это сезон сильных сухих северо-восточных ветров, дождей и оползней. В январе температура в горах может падать до –4°C, поэтому следует следить за прогнозами погоды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой греческий остров, похожий на Миконос, заслуживает внимания.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.