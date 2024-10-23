Из-за Windows 11 перестали работать Word и Excel: что не так

В начале октября Microsoft выпустила обновление Windows 11 версии 24H2, которое должно было повысить производительность и работало даже на некоторых неподдерживаемых ПК. Однако не все пошло по плану – часть пользователей столкнулась с критическими сбоями в работе важных программ.

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В частности, после установки обновления перестали отвечать Word и Excel. Microsoft уже подтвердила эти проблемы и активно ищет решение, сообщает XDA Portal & Forums.

Причина сбоев – конфликты между обновлением и определенными средствами защиты от вредоносных программ. Компания объяснила, что сбой возникает из-за активации функции Enhanced Exploitation Visibility в программном обеспечении безопасности CrowdStrike Falcon. В результате программное обеспечение не работает должным образом на управляемых устройствах в ІТ-средах.

Указано, что проблема не касается обычных пользователей Windows Home и Pro. Затруднения возникают только в организациях с централизованным управлением ІТ-инфраструктурой, которые используют Falcon с определенными политиками безопасности. Для таких случаев CrowdStrike уже предложила временное разрешение – отключение конфликтной функции. Однако этот шаг может снизить уровень защиты от киберугроз.

Microsoft также блокирует установку обновления на компьютеры с другими несовместимыми приложениями, такими как Voicemeeter, чтобы избежать дальнейших проблем. В то же время компания отмечает, что не все ІТ-системы сталкиваются с этими трудностями. Если функция Enhanced Exploitation не активирована, Word и Excel работают без перебоев.

В настоящее время Microsoft вместе с CrowdStrike работают над долгосрочным решением, не требующим отключения защитных функций. Однако точные сроки выхода поправки еще не объявлены.

Пользователям из пострадавших организаций советуют держать свои системы под контролем администраторов ІТ и избегать экспериментов по настройкам безопасности. Между тем, Microsoft пообещала как можно быстрее выпустить обходной путь, чтобы восстановить стабильность работы программ.

Ранее стало известно, когда Microsoft прекратит поддержку Windows 10. OBOZ.UA сообщал также, как запустить Windows после сбоя CrowdStrike.

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