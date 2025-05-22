Известный фильм 90-х 'Практическая магия' получит продолжение: кто может сыграть

Фэнтезийная мелодрама 1998 года "Практическая магия" очень способствовала развитию карьер Сандры Буллок и Николь Кидман. И обе вернутся в сиквел, над которым сейчас работает студия Warner Bros. Pictures. Впрочем, в ленте появится и новая звезда.

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Как пишет издание THR, партнершей суперзвезд на этот раз может стать звезда сериала "Притворство" и комедии "Будка для поцелуев" Джои Кинг. Сейчас она завершает переговоры об этом со студией.

Режиссером проекта должна стать Сюзанна Бир. Ранее она работала с Буллок над постапокалиптическим триллером "Птичий короб" и снимала Кидман для сериала Netflix "Идеальная пара". Известна и дата премьеры "Практической магии 2" – лента должна выйти в прокат 18 сентября 2026 года.

Буллок и Кидман повторят свои роли сестер-ведьм Салли и Джиллиан Оуэнс. В оригинальном фильме они пытались побороть семейное проклятие, которое уничтожало мужчин, в которых влюблялись героини. Фильм был основан на романе Элис Хоффман и сочетал темы и идеи сестринства, расширения прав и возможностей женщин, домашнего насилия. При этом говорил об этих сложных проблемах он в веселом комедийном ключе с вкраплениями сверхъестественного.

Кинг сыграет одну из дочерей Буллок. По сюжету она узнает о тайне своей семьи и собственных темных силах, что спровоцирует нешуточный семейный кризис.

Акива Голдман, который был соавтором первого фильма, написал сценарий для этой части вместе с Джорджией Притчетт. Буллок и Кидман войдут в продюсерскую группу вместе с Дениз Ди Нови из оригинального фильма. Съемки должны стартовать в конце лета в Лондоне,

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