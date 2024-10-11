Йом-Кипур: значение и традиции одного из главных еврейских праздников

Уже сегодня вечером по иудейскому календарю придет праздник Йом-Кипур. Его название можно перевести как День искупления или Судный день.

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OBOZ.UA рассказывает, почему иудеи не боятся этого праздника, который считается одним из главных в их календаре. А также как принято отмечать Йом-Кипур.

Что такое Иудейский Судный день

В христианской традиции понятие судного дня связывают с концом света. Считается, что именно в этот день бог вынесет окончательный приговор всем душам, когда-то жившим на этой земле, и отправит их либо в рай, либо в ад навечно.

Совсем не так трактуют значение Йом-Кипура иудеи. Для них день, когда бог рассуждает людей, наступает раз в год – на 10 день седьмого месяца под названием Тишрей. Считается, что в течение 10 дней до этого Всевышний решает судьбу людей на будущий год. В день, когда отмечают Рош-ха-Шана, он разворачивает Книгу Жизни и начинает вписывать туда имена всех, кто встретит следующий праздник. Кто в этот список не попадет, умрет в течение следующих 12 месяцев. Отсюда и традиционное пожелание на праздник: "Чтобы Ваше имя было вписано в книгу Жизни и скреплено печатью".

Когда бог заканчивает свою работу, небесные ворота закрываются, и решение считается окончательным. На земле в этот период звучит традиционный еврейский музыкальный инструмент шофар. Он завершает все празднества.

Традиции в праздник Йом-Кипур

По традиционному отсчету праздник длится 25 часов – начинается оно вечером в один день, а завершается на следующий. В 2024 году Йом-Кипур отмечают 12-13 октября.

Кроме пожелания быть записанным в Книгу жизни, иудеи говорят друг другу "гмар хатима това". Это означает "желаем искупить грехи". Ведь другое название праздника – это День очищения, День всепрощения. В этот день принято просить прощения и прощать друг друга.

В канун праздника евреи собираются на сытный семейный ужин, который называется Сеуда Мафсекет. А на сам праздник каждый женатый мужчина зажигает дома свечу жизни нер хай-им, которая должна гореть до конца праздника. Обязательно нужно в Йом-Кипур вспомнить своих умерших родственников.

Запреты на Йом-Кипур

Праздник сопровождается строгим 25-часовым постом. В это время нельзя не только принимать пищу, но и пить, мыться, наносить макияж, касаться кожаных изделий, в частности носить кожаную обувь, и вступать в интимную близость. Этот пост настолько важен для иудеев, что его придерживается даже немало евреев, не практикующих религиозные обряды.

В Израиле на Йом-Кипур прекращается работа практически всех организаций и учреждений. Все граждане должны провести день в размышлениях о духовном, искупить свои грехи и помянуть умерших. Не приветствуется нарушение запретов даже со стороны иностранцев и представителей других религий, столь важным является праздник.

Завершается празднование еще одним ужином. Члены семьи должны собраться за столом и приветствовать друг друга выражением "через год в Иерусалиме". Это также пожелание быть записанным в Книгу Жизни и сохранить свою идентичность.

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