Когда День Андрея Первозванного по новому календарю: дата и традиции

День Андрея Первозванного имеет давнюю историю и множество традиций. После перехода на новоюлианский календарь даты церковных праздников сместились на 13 дней. Так что Андреев день приходится не на 13 декабря, а на 30 ноября.

Видео дня

Праздник отмечают в честь одного из двенадцати апостолов Иисуса Христа. О традициях и обычаях этого дня – читайте в материале OBOZ.UA.

История праздника

Апостол Андрей был родом из Галилеи, города Вифсаида, и жил в начале I века в рыбацкой семье. С раннего возраста мальчик принял решение посвятить жизнь служению Богу. По Библейским преданиям, однажды Андрей услышал о том, что Иоанн Предтеча на реке Иордан проповедует о приходе Мессии. Будущий апостол отправился в дальний путь, чтобы стать учеником Христа. В христианскую веру Андрей тоже привел своего брата Симеона – он стал апостолом Петром.

Андрея призвали первым из апостолов и учеников Иисуса Христа, потому его и назвали Первозванным. Апостол следовал за Иисусом до последних дней и был свидетелем Воскресения и Вознесения Христова.

Андрей Первозванный проповедовал христианство и дошел до Киева. Но, вернувшись домой, был, как и Иисус, распят на кресте.

Традиции праздника

Верующие на Андреев день ходят в церковь, ставят святую свечу и молятся. Апостола считают покровителем моряков и рыбаков. Также верующие просят у святого о защите семьи и счастливом браке.

На Андрея не принято накрывать богатый стол, ведь длится Рождественский пост.

В народе существует традиция Андреевских гаданий. Крестьяне "слушали воду" – подходили к колодцу, реке или озеру и прислушивались к шуму воды. Если вода тихая, то зима пройдет без морозов и вьюг, а если слышался шум или что-то вроде стонов – зимой стоит ждать непогоды.

А девушки гадали на женихов. Самый популярный способ – выйти вечером на улицу и спросить имя первого встречного – таким будет и имя мужа.

Также существовала традиция за ужином отломить кусок хлеба, положить под подушку, приговаривая: "Суженый-ряженый, приходи ко мне ужинать". Говорят, после этого во сне можно увидеть свою судьбу.

Что нельзя делать

Как и в другие церковные праздники, в этот день запрещено кричать, ругаться, употреблять спиртные напитки, выполнять тяжелую физическую работу.

Существовало поверье, что женщинам в этот день нельзя шить, вышивать, вязать, ткать, прясть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в 2024 году начнется Рождественский пост.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.