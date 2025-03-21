Топ-3 комнатные растения, которые следует поставить в спальне

Если вы хотите начать день полон энергии, то крайне важно хорошо выспаться. Конечно, это легче сказать, чем сделать. Есть много факторов, которые могут влиять на сон, от работы и стресса до атмосферы в вашей спальне.

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Итак, если вы в последнее время пытаетесь настроить глубокий непрерывный сон, то у одного эксперта из социальных сетей есть решение – комнатные растения. Пользователь TikTok Майкл назвал три комнатных растения, которые могут наладить сон, улучшая качество воздуха.

"Мы все знаем, что растения поглощают углекислый газ и дают нам кислород в течение дня, но ночью фотосинтез прекращается, и диффундирует только углекислый газ", - пояснил он.

Змеевое растение

Это впечатляющее растение, также известное как язык тещин, не только прекрасно выглядит, но и может помочь вам лучше спать.

По словам профессионалов, она уменьшает количество аллергенов в своей среде, высвобождая кислород и влагу в воздух, уменьшая влияние пыли.

Также это растение очень удобно в уходе, так как не требует особых усилий.

Орхидея

Орхидея, представленная во многих прекрасных цветах, является одним из самых элегантных растений. Также она может быть очень полезна, особенно когда речь идет о выведении токсинов из воздуха.

В частности, растение надежно поглощает ксилол, толуол и формальдегид из воздуха, создавая здоровую среду в помещении.

Пальма арека

Вы также можете знать это растение как золотая пальма, пальма-бабочка и желтая пальма. Пальма арека была включена в исследование НАСА относительно очищающих воздух растений и было доказано, что она является самым эффективным растением из всех, которые испытали на расщепление вредных летучих органических соединений (ЛОС), содержащихся в современных домах.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, где на кухне не стоит ставить комнатные растения.

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