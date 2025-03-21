С Леонардо ди Каприо в главной роли: вышел тизер фильма 'Одна битва за другой'

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо продолжает радовать своих фанатов новыми работами. В этот раз он принял участие в свободной экранизации романа Томаса Пинчона "Винокрай".

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Тизер будущей картины режиссера Пола Томаса Андерсона вышел на YouTube-канале студии Warner Bros. В будущем фильме действие романа перенесено в наши дни. Осторожно, в ролике раздаются громкие звуки стрельбы

Тизер практически не содержит сюжетных деталей ленты. Однако из синопсиса романа можно узнать, что рассказывает он об отце по имени Зойд Веллер, который вместе со взрослой дочерью Прери ищет в Северной Калифорнии давно потерянную мать девушки – радикалку из шестидесятых. В романе действие происходит в 1984 году, а его героями являются последние представители культуры хиппи.

О фильме говорят, что он стал для Пола Томаса Андерсона ("Ночи в стиле буги", "Нефть", "Призрачная нить") самым дорогим в карьере. По некоторым данным, на фильм планируют потратить 140 миллионов долларов.

Главную роль в картине играет Ди Каприо. Его дочь воплотит молодая актриса Чейз Инфинити. Также в каст фильма вошли Теяна Тейлор, Шон Пенн, Бенисио дель Торо, Реджина Холл, Алана Хаим, Вуд Гаррис и Шайна МакГейл.

В мировой прокат "Одна битва за другой" должна выйти 26 сентября. Появится ли фильм в украинских кинотеатрах, пока неизвестно.

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