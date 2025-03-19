Вышел трейлер нового фильма с Киллианом Мерфи: о чем фильм 'Такие мелочи'

Получив год назад "Оскар" за роль в байопике "Оппенгеймер", ирландский актер Киллиан Мерфи не стал делать паузу в карьере. Уже вскоре на экраны украинских кинотеатров выйдет его новая работа – пронзительная драма "Такие мелочи".

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Трейлер фильма был опубликован на YouTube-канале дистрибьютора ленты, кинокомпании "Артхаус Трафик". А в прокате он появится уже 3 апреля.

Мэрфи играет в фильме торговца углем и отца пяти дочерей по имени Билл. Он является человеком добросердечным, верным католиком, а еще очень любит своих девочек. Но однажды мужчина узнает о том, что в местном монастыре в ужасных условиях содержатся падших, по мнению общества, женщин.

Увиденная сцена настолько шокирует Билла, что разблокирует болезненные воспоминания из собственного детства. Теперь перед ним стоит тяжелый моральный выбор – смолчать, как молчат все, или рискнуть всем, чтобы спасти женщин, которых несправедливо и несоизмеримо наказывают.

Картина является экранизацией романа ирландской писательницы Клэр Киган. В своем произведении она описала реальные события, происходившие в приютах Магдалины – сети исправительных заведений для "грешных" женщин.

Режиссером фильма выступил постановщик третьего сезона сериала "Острые козырьки" Тим Милантс. Продюсерами выступили Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. Женские роли в картине исполнили Эмили Уотсон ("Чернобыль", "Дюна: Пророчество"), Мишель Фейрли ("Игра престолов", "Бриджертоны: История королевы Шарлотты"), Айлин Уолш ("Сестры Магдалины"), Гелен Биен ("Это Англия'88", "Это Англия'90"). Уотсон за роль в ленте получила награду прошлогоднего кинофестиваля в Берлине.

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