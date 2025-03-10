Где на кухне не стоит ставить комнатные растения и живые цветы: неожиданное место

Ваза с весенними нарциссами или вечнозеленое комнатное растение в горшке могут украсить любую кухню, но один обычный предмет может испортить жизнь комнатных растений.

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По словам экспертов, это совсем не фритюрница, духовка или любая другая техника. Речь идет об обычной вазе с фруктами. Садоводы предупреждают, что именно у нее не стоит ставить комнатные растения и живые цветы, пишет OBOZ.UA.

Основная причина – газ, который производят некоторые фрукты и овощи во время созревания, называется этиленом. Некоторые из них производят больше этилена, чем другие.

Этилен – природный растительный гормон, известный во флористике как "тихий убийца". Именно поэтому производители рекомендуют супермаркетам держать цветущие растения и букеты подальше от отдела фруктов и овощей.

Большинство людей знают, что этилен является проблемой для сохранения свежести фруктов, особенно бананов, которые производят много этилена. По этой причине хозяйки могут прибегать к таким уловкам, как заделывание стеблей банана в пищевую пленку и разделение чувствительных к этилену продуктов, в частности брокколи, моркови, огурцов и салата.

Эти продукты могут быстро испортиться, если хранить их вместе с другими фруктами и овощами, выделяющими этилен газ. Это же касается также разнообразных цветов и декоративных растений, таких как герань, орхидея, лилия.

Комнатные растения имеют разную чувствительность к этилену, начиная от умеренной до очень чувствительной. Среди наиболее популярных в списке, на которые влияет этилен, – бегонии, цикламены, фуксии, гибискусы, лилии, нарциссы, орхидеи, герань, петуния, филодендрон, примула, азалия, розы.

Если вашим цветам мешает этот природный газ, они начинают страдать: желтые листья, прозрачные лепестки, листья и бутоны, опадающие со стебля.

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