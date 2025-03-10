'Лето, когда я стала привлекательной': объявлено, когда выйдет третий сезон сериала

Популярный подростковый сериал "Лето, когда я стала привлекательной" от стриминга Prime Video наконец получит третий и заключительный сезон. Авторы опубликовали постер, где назвали сроки выхода новых серий.

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Как пишет издание Deadline, премьера 11 новых серий должна состояться уже в июле этого года. Также постер с участием главной звезды шоу актрисы Лолы Танг подтверждает – это будет заключительная часть сериала.

Для поклонников шоу новость о его скором завершении не стала сюпризом. "Лето, когда я стала привлекательной", основано на трилогии бестселлеров Дженни Хан, и каждая книга является основой для отдельного сезона. Так что на третьем сезоне литературный первоисточник будет исчерпан, поэтому авторы решили не продолжать историю.

Сюжет сериала вращается вокруг любовного треугольника между одной девушкой, Белли (Танг), и двумя братьями, Конрадом (Кристофер Брайни) и Джеремайей (Гевин Касаленьо), изменчивых отношений подростков с их матерями и женской дружбы. Шоу изображает историю взросления, первой любви и познания себя.

Сериал стал прорывным хитом для Prime Video. Первый сезон дебютировал летом 2022 года и быстро занял первое место в рейтингах платформы. Следующая часть стартовала уже через год и более чем вдвое увеличила количество зрителей в течение трех дней после запуска.

Несмотря на то, что сам сериал "Лето, когда я стала привлекательной" в этом году подойдет к концу, Amazon Studios не спешит прощаться с его героями. Так глава студии Вернон Сандерс предположил, что он получит продолжение в виде спин-оффа, а то и нескольких. К написанию их сценариев студия планирует привлечь автора оригинальной книжной трилогии Дженни Хан.

Шоуранерками и исполнительными продюсерами сериала "Лето, когда я стала привлекательной" выступают Хан и Сара Кучерка. Сериал представляет собой совместное производство Amazon Studios и wiip.

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