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"Лето, когда я стала привлекательной": объявлено, когда выйдет третий сезон сериала

Юлия Потерянко
NewsLife
2 минуты
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'Лето, когда я стала привлекательной': объявлено, когда выйдет третий сезон сериала

Популярный подростковый сериал "Лето, когда я стала привлекательной" от стриминга Prime Video наконец получит третий и заключительный сезон. Авторы опубликовали постер, где назвали сроки выхода новых серий.

Видео дня

Как пишет издание Deadline, премьера 11 новых серий должна состояться уже в июле этого года. Также постер с участием главной звезды шоу актрисы Лолы Танг подтверждает – это будет заключительная часть сериала.

Для поклонников шоу новость о его скором завершении не стала сюпризом. "Лето, когда я стала привлекательной", основано на трилогии бестселлеров Дженни Хан, и каждая книга является основой для отдельного сезона. Так что на третьем сезоне литературный первоисточник будет исчерпан, поэтому авторы решили не продолжать историю.

"Лето, когда я стала привлекательной": объявлено, когда выйдет третий сезон сериала

Сюжет сериала вращается вокруг любовного треугольника между одной девушкой, Белли (Танг), и двумя братьями, Конрадом (Кристофер Брайни) и Джеремайей (Гевин Касаленьо), изменчивых отношений подростков с их матерями и женской дружбы. Шоу изображает историю взросления, первой любви и познания себя.

Сериал стал прорывным хитом для Prime Video. Первый сезон дебютировал летом 2022 года и быстро занял первое место в рейтингах платформы. Следующая часть стартовала уже через год и более чем вдвое увеличила количество зрителей в течение трех дней после запуска.

Несмотря на то, что сам сериал "Лето, когда я стала привлекательной" в этом году подойдет к концу, Amazon Studios не спешит прощаться с его героями. Так глава студии Вернон Сандерс предположил, что он получит продолжение в виде спин-оффа, а то и нескольких. К написанию их сценариев студия планирует привлечь автора оригинальной книжной трилогии Дженни Хан.

Шоуранерками и исполнительными продюсерами сериала "Лето, когда я стала привлекательной" выступают Хан и Сара Кучерка. Сериал представляет собой совместное производство Amazon Studios и wiip.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о сериале, который уже назвали женской версией "Острых козырьков".

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