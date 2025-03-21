Жареный картофель станет гораздо хрустящим: добавьте секретный ингредиент

Если вы хотите получить аппетитный жареный картофель, который будет идеально хрустящим снаружи и мягким внутри, вам нужен только один простой ингредиент.

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Тхань, повар и основатель Eat Little Bird, рассказал, что ключ к получению более хрустящего картофеля – это использование при приготовлении утиного жира или растительного масла, пишет Express.

Утиный жир не только добавляет картофелю вкусу (нотку пикантности), он также имеет высокую температуру дымления, а это значит, что вы можете жарить картофель при высокой температуре. В результате картофель будет чрезвычайно хрустящим и золотистым снаружи и нежным и рыхлым внутри.

"Если вы не можете найти утиный жир или хотите сохранить свой жареный картофель вегетарианским, вы также можете приготовить хрустящий жареный картофель с растительным жиром или растительным маслом", - сказал Тхань.

Другие кулинарные жиры или масла имеют более низкую температуру дымления, что означает, что они разрушаются во время приготовления на высоком огне и обычно имеют более плотную консистенцию, что не придает картофелю такой же хрусткости.

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