Когда лучше ехать в Румынию: чем поражает страна

Румыния – страна с разнообразными ландшафтами, которая предлагает отдых на любой вкус. От залитых солнцем пляжей Черного моря до заснеженных горных вершин Карпат – каждый найдет здесь что-нибудь для себя.

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Хотя Румыния становится все более популярной среди туристов, она все еще остается малоизвестной жемчужиной Европы. У страны есть континентальный климат, что означает теплое лето и холодную зиму, отмечают в Lonely Planet.

Для тех, кто впервые планирует посетить Румынию, весна (с марта по май) и осень (с сентября по октябрь) являются идеальными сезонами. В настоящее время температура воздуха умеренная, количество туристов – меньше, а погода – благоприятной для знакомства с городами и природными достопримечательностями. Май и сентябрь считаются оптимальными месяцами для поездки.

Фестивали и праздники: культурное разнообразие Румынии

Румыния славится своими фестивалями и праздниками, проходящими в течение всего года. Сезон фестивалей начинается 1 марта с Мерцишора, праздника, символизирующего приход весны. В трансильванском городе Брашов проходят масштабные празднования православной Пасхи, а в сентябре проходит Октоберфест.

Весна и осень – отличное время для активного отдыха. Румыния предлагает множество возможностей для пеших прогулок в Карпатах, в частности, в хребтах Бучеджи и Фегараш. Также можно насладиться наблюдением за дикой природой в дельте Дуная, где обитают редкие виды птиц, и в горах Трансильвании, где можно увидеть бурых медведей.

Летний отдых: пляжи Черного моря

Лето – лучшее время для отдыха на пляжах Черного моря. Румынское побережье предлагает различные варианты отдыха: от шумных курортов до тихих пляжей. Курорт Вама Веке известен своими вечеринками, а остров Гура-Портицей – спокойным отдыхом.

Румыния имеет много популярных пляжных курортов, таких как Мамая и Эфор-Норд. Последний известен своими оздоровительными процедурами с использованием сапропелевой грязи. Также стоит посетить отдаленные пляжи у деревень Ваду и Корбу, где можно насладиться дикой природой.

Средневековые фестивали и культурные события

Летом в Румынии проходят яркие средневековые фестивали, в частности, в Сучаве и Сигишоаре. Также стоит посетить фестиваль Untold у Клуж-Напоки, где выступают известные диджеи.

Зима – лучшее время для катания на лыжах и сноуборде. Горнолыжные курорты, такие как Пояна-Брашов и Синая, предлагают разнообразные трассы для лыжников разного уровня. В декабре в Бухаресте и других городах открываются рождественские ярмарки.

Горнолыжные курорты: от начинающих до профессионалов

У Румынии много горнолыжных курортов, которые подходят для лыжников разного уровня. Пояна-Брашов – идеальное место для начинающих, а Синая – для опытных лыжников. Также стоит посетить курорт Arena Platos, работающий в течение всего года.

Рождественские ярмарки и праздничная атмосфера

В декабре Румыния погружается в атмосферу празднования. В городах открываются рождественские ярмарки, где можно приобрести сувениры, отведать глинтвейн и насладиться праздничной атмосферой.

После праздничной суеты Валахия засыпает под снежным одеялом. Это тихое и живописное время, чтобы насладиться зимним очарованием Румынии в сельской местности.

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