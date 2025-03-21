Вместо Греции и Испании: куда поехать в отпуск в 2025 году

Греция, Испания и Португалия, безусловно, прекрасный выбор, когда речь идет о планировании отпуска. Однако популярность этих стран привела к тому, что они стали страдать избытком туристов и отдых там стал менее комфортным.

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Именно поэтому эксперты по туризму начали подыскивать менее загруженные опции, которые бы предлагали не менее хорошие условия для туристов. Издание Express рассказало о трех таких странах. Они могут похвастаться интересной историей, богатой природой и, что немаловажно, приятными ценами на отдых. Ведь чрезмерный туризм еще не привел к росту стоимости туристических услуг.

Черногория

Эта балканская страна соседствует популярной Хорватии, однако туристов здесь все еще не так много. Черногория предлагает своим гостям увлекательные пейзажи с множеством пляжей и островов, а также гор. Морская вода у ее побережья кристально чистая. А соотношение цены и качества услуг по размещению туристов очень выгодно. Еще один плюс Черногории в том, что она достаточно маленькая, поэтому передвигаться здесь удобно.

Что касается климата, на побережье он средиземноморский с 240 солнечными днями в год. Летом здесь достаточно жарко – 30-35 градусов в тени, а зима влажная и мягкая. А вот в горах температура гораздо приятнее. И вдобавок очень чистый воздух.

Туристам, посещающим Черногорию, есть что исследовать. Они могут побродить по Старому городу средневекового Котора и полюбоваться мощеными улочками, историческими зданиями и живописными видами, или отправиться в поход в национальный парк Ловчен.

Армения

Расположенная на Кавказе, Армения предлагает удивительные горные виды. К тому же это страна с очень богатой историей.

Единственный минус – Армения не имеет выхода к морю. Однако для горного отдыха она просто идеальна. Климат Армении описывается как высокогорный континентальный с высокими температурами летом (около 30-33 градусов в столице Ереване) и мягкими зимами – средняя температура в этот сезон составляет 1-3 градуса выше нуля.

Ереван, столица Армении, отличается величественной архитектурой. Его называют "розовым городом" из-за цвета камня, который используется для строительства основных городских сооружений.

Отдыхающие могут воспользоваться самой длинной непрерывной канатной дорогой в монастырь Татев в Армении, которая проходит в 5,7 км между селом Алидзор и монастырём на юге. Туристы могут отдохнуть на пляже у озера Севан или исследовать пещерную деревню Хндзореск.

Братислава, Словакия

Великолепный бюджетный отдых на выходные может подарить столица Словакии. Братислава – это действительно очаровательный старый город плюс вкусная еда и много действительно симпатичных кафе, а также поразительный замок с прекрасными видами.

Туристы могут посетить Братиславский град, расположенный на холме над старым городом, чтобы полюбоваться панорамой столицы Словакии. Здесь также находится Голубая церковь, известная своим нежно-голубым цветом и архитектурой в стиле модерн.

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