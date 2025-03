Какой праздник отмечают 22 марта: события этого дня

В субботу, 22 марта Православная церковь Украины отмечает день священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия Далматского. На этот день также приходятся именины Василия, Василины, Дарьи и Таисии.

Какие еще праздники выпадают на 22 марта, рассказывает OBOZ.UA. А также о знаменательных событиях, которые произошли в эту дату и об исторических фигурах и знаменитостях, родившихся в этот день.

Какие праздники приходятся на 22 марта

Всемирный день воды – вода является тем ресурсом, без которого жизнь на Земле совершенно невозможна. Однако человечество в последнее время относится к нему слишком безответственно. Чтобы обратить внимание на эту проблему, ООН ввела Всемирный день воды.

Час Земли – это еще одна дата, призванная пробудить экологическое сознание, выпадает в этом году на 22 марта. В предпоследнюю субботу этого месяца люди и организации призывают на час (с 20:30 до 21:30 по Киеву) отказаться от использования всех необязательных электрических устройств, выключить лишнее освещение. Это должно сэкономить немало ресурсов. И заставить людей задуматься о рациональном их использовании в целом.

Международный день тюленей – эта дата направлена на повышение осведомленности о сохранении тюленей во всем мире. Тюлени – это не просто милые морские создания, смешно греющие блестящие бока на морских пляжах. Это немаловажная часть экосистемы мира. При этом они находятся под угрозой быстрого вымирания из-за деятельности людей. Праздник установили, чтобы отметить важность сохранения их популяции.

День таксиста – каждый год 22 марта в Украине и мире празднуют профессиональный праздник все водители такси. Именно в эту дату в 1907 году на улицы Лондона впервые выехали кебы – автомобили, выполнявшие заказы на перевозку жителей города. Их особенностью было то, что они были оборудованы специальными счетчиками, автоматически считавшими плату за проезд.

Исторические события 22 марта

1312 - под давлением Филиппа IV Красивого на Вьеннском соборе Папа Римский Климент V распустил монашеско-рыцарский орден тамплиеров.

1654 - в Москву прибыло посольство Богдана Хмельницкого. Переговоры завершились подписанием мартовских статей.

1841 - в США запатентовано производство крахмала.

1848 – Венеция объявила о восстановлении своей независимости от Австрийской империи.

1876 – принята конституция Испании.

1882 - конгресс США запретил многоженство.

1888 - в Лондоне представители двенадцати футбольных клубов образовали старейшую в мире Английскую футбольную лигу.

1894 - проведена первая хоккейная игра за Кубок Стэнли.

1895 – в Париже Огюст и Луи Люмьер провели демонстрацию кинофильма для специально приглашенной публики; Этот день считается началом общественной демонстрации кино.

1904 - в лондонской газете "Иллюстрейтед Мирор" впервые в мире опубликована цветная фотография.

1907 – в Лондоне появились первые такси со счетчиками.

1922 - Польша отобрала Виленский край у Литвы.

1933 – возле Мюнхена начал действовать концлагерь Дахау, предназначенный для содержания политических заключенных.

1935 – в эфир вышла первая немецкая телевизионная служба Deutscher Fernseh-Rundfunk.

1939 - Литва вынужденно передала Германии Клайпеду (Мемель).

1941 – Чернобыль (Киевская область) получил статус города.

1957 - Американская ассоциация врачей заявила, что сигаретный дым вызывает рак.

1963 – вышел дебютный альбом The Beatles – Please Please Me.

1989 - во время испытательного полета самолета Ан-225 "Мрия" установлено 109 мировых рекордов.

1993 – "Intel" представил свой первый оригинальный процессор Pentium.

1999 – состоялся первый демонстрационный запуск проекта Sea Launch

2000 - у острова Змеиный в Черном море украинские пограничники затопили турецкую рыбацкую шхуну.

2006 - Папа Римский перестал использовать титул "Патриарх Запада", употреблявшийся с 450 года.

Родившиеся 22 марта

1599 – Антонис ван Дейк, фламандский художник, мастер аристократического и интимного портрета.

1712 – Эдвард Мур, английский поэт и драматург.

1842 – Николай Лысенко, украинский композитор ("Наталка Полтавка", "Тарас Бульба", "Энеида"), пианист, дирижер, педагог, собиратель песенного фольклора, общественный деятель.

1860 - Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор.

1868 — Роберт Эндрюс Милликен, американский физик, удостоенный нобелевской премии за определение значения заряда электрона

1895 - Иван Ле (Иван Леонтьевич Мойся) - украинский писатель. Автор произведений "Роман межгорья", "Наливайко", "Хмельницкий", "Ефим Кудря".

1915 - Мария Капнист, украинская актриса.

1923 - Марсель Марсо, французский актер - мим.

1931 - Уильям Шатнер, американский актер

1937 - Анджело Бадаламенти, американский пианист и композитор.

1938 - Виктор Савченко, украинский писатель.

1948 - Эндрю Ллойд Уэббер, британский композитор.

1961 - Олег Кузнецов, советский и украинский футболист, футбольный тренер.

1966 – Юрий Коваленко, украинский ученый, историк, археолог, участник миссии "Черный тюльпан", краевед, преподаватель, музыкант, участник российско-украинской войны.

1976 - Риз Уизерспун, американская актриса, модель, продюсер и предприниматель.

1982 - Констанс Ву, американская актриса.

