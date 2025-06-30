Не отбеливатель и не пищевая сода: что вернет вашим носкам белоснежность

Независимо от того, вы амбициозный профессиональный теннисист, или вам просто нравится сочетание белых носков и белых кроссовок, которое создает летнее настроение, есть одна вещь, с которой вы, вероятно, вынуждены бороться, особенно в жаркие летние месяцы: белые носки, которые со временем становятся коричневыми и грязными.

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Но, по словам производителей обуви, существует способ волшебным образом оживить грязные белые носки с помощью одного распространенного кухонного ингредиента. Если вы хотите, чтобы ваши носки снова были белее снега, вам следует использовать лимонный сок, пишет Express.

Он является одним из самых эффективных средств для очистки одежды с пятнами. Это связано со свойствами лимонного сока как "натурального отбеливателя", а также он обладает антибактериальными и антисептическими свойствами. Короче говоря, он прекрасно борется со всеми неприятными микробами, которые живут на ногах в жаркое лето и портят носки в процессе.

Даже простое погружение носков в теплую миску с водой, настоянную на соке свежевыжатого лимона, на 2-3 часа может творить чудеса. После того, как они замочатся в лимонной кислоте, положите носки в стиральную машину для обычной стирки.

Вы также можете сочетать лимонный сок с мылом. Секрет заключается в том, чтобы замочить носки в теплой воде с небольшим количеством лимонного сока, прежде чем намылить их стиральным мылом. Затем переложите их в полиэтиленовый пакет, завяжите и оставьте на ночь. На следующий день просто выньте их из пакета и постирайте как обычно. После всего этого процесса они должны стать белоснежными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отстирать самые грязные носки без отбеливателя.

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