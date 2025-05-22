Как отстирать самые грязные носки без отбеливателя: действенный способ

Белые носки подвержены коричневым, желтым и черным пятнам, особенно если вы носите их регулярно. Один удивительный кухонный предмет может удалить пятна всего за одну стирку.

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Так, пользовательница Кейли Луиза Филп опубликовала пост в группе Facebook "Советы по уборке госпожи Хинч" с просьбой посоветовать, как сохранить свои "белые носки белыми". Ее буквально завалили комментариями.

Неожиданно, но многие порекомендовали использовать таблетки для посудомоечных машин. Все дело в том, что они содержат ферменты и моющие средства, которые могут эффективно расщеплять белки и крахмал в пятнах.

Некоторые таблетки для посудомоечной машины также содержат отбеливатель, а это означает, что они могут отбелить и сделать белые вещи более яркими.

Таблетки для посудомоечной машины можно приобрести в большинстве супермаркетов или онлайн.

Некоторые пользователи, правда, советовали использовать все же проверенные отбеливающие средства, которые можно купить в магазине. Хотя они и не такие бюджетные, но точно помогут отбелить самые бридные носки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отбелить одежду и носки без химии.

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