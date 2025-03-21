Сезон Овна принесет изменения и преобразования: гороскоп для Овна, Тельца, Близнецов и Рака

21 марта начался сезон Овнов – астрологический новый год – который означает новое начало и перезагрузку энергии для всех знаков зодиака. Это период интенсивных изменений, которые побуждают нас смело действовать и ставить новые цели. Это также благоприятное время для личного роста.

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Овен смелый и страстный, а дополнительную динамику придают ретрограды планет, пишет Ofeminin. Какие уникальные вызовы ожидают Овна, Тельца, Близнецов и Рака, читайте в гороскопе.

Овен

Овен сосредоточится на новых начинаниях. Ваши отношения с окружающими, особенно с близкими, углубятся и улучшатся. Вы осознаете ценность сострадания и любви к себе и другим благодаря энергии ретроградной Венеры. Сезон Овна может стать переломным временем, вдохновляющим вас на эмоциональную зрелость.

Телец

Тельцы в сезон Овнов проверят свои социальные отношения. Планеты помогут вам распознать ценные связи и людей, сыгравших важную роль в вашем развитии. Эти изменения принесут новые перспективы, помогут вам увидеть собственный потенциал и направят вас на дальнейшее личное развитие и построение крепких отношений.

Близнецы

Близнецы в сезон Овнов почувствуют много энергии для исследования новых сфер жизни. Вы сможете больше сосредоточиться на достижении результатов своей работы и с оптимизмом воспринимаете профессиональные и личные вызовы. Если вы проявите терпение и осторожность, реализуете свои большие планы. Используйте свою гибкость и любознательность, чтобы эффективно уравновесить импульсивность.

Рак

Это будет сезон профессиональных открытий. У Рака будет возможность увидеть себя в новом свете. Астрологи советуют смело принимать решения и работать над собой. Это благоприятное время для смелых мечтаний и построения крепких отношений.