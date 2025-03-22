Неожиданный тренд: юбки этого цвета будут везде летом-2025

Весна приносит яркие модные тенденции. Каждый год на подиумах появляются новые оттенки, определяющие цветовую палитру сезона. В 2025 году доминирует мятно-зеленый – освежающий, нежный и универсальный оттенок, идеально подходящий для весенних образов.

Видео дня

Этот цвет стал фаворитом среди дизайнеров и знаменитостей. К примеру, актриса Дейзи Эдгар-Джонс, представительница бренда Gucci, появилась на премьере в трендовом мятном наряде. Детали рассказало издание WhoWhatWear.

Почему мятно-зеленый – идеальный выбор на весну.

Мятно-зеленый легко комбинируется как с нежными пастельными оттенками (пудро-розовый, голубой, масляно-желтый), так и с более насыщенными цветами. Он прекрасно выглядит рядом с шоколадно-коричневым, черным и даже лаймово-зеленым. Это позволяет экспериментировать и создавать разнообразные образы – от романтических до смелых и авангардных.

Мятно-зеленый активно появляется в коллекциях ведущих дизайнеров, и, судя по подиумным показам, его популярность будет только расти. Особенно в тренде сезона будут юбки и платья в этом оттенке. Они придают образу легкости, элегантности и весенней свежести.

Если вы еще не готовы к тотал-луку в мятно-зеленом, начните с аксессуаров или отдельных элементов гардероба. Например, попробуйте мятную блузу, свитшот или обувь. А если хотите сделать этот цвет главным акцентом образа – выбирайте длинные платья или элегантные юбки в этом оттенке.

Как носить мятно-зеленый в 2025 году

Монохромные образы – сочетайте разные оттенки зеленого, например, мятный с лаймовым или глубоким изумрудным.

Классические комбинации – мятно-зеленый смотрится роскошно с белым, черным, серым и бежевым.

Романтические сочетания – попробуйте сочетать этот оттенок с нежным розовым или лавандовым для создания мягкого и элегантного образа.

Контрастные акценты – мятный хорошо смотрится в сочетании с коричневым, оранжевым и даже красным, добавляя в образ индивидуальности.

Мятно-зеленый – это больше, чем просто очередной сезонный тренд. Это цвет, символизирующий легкость, обновление и элегантность.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что "устаревшее" пальто, которое было у каждой в 2000-х, вернулось в моду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.