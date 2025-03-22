Сезон Овнов несет обновление и рост: гороскоп для Льва, Девы, Весов и Скорпиона

21 марта начался астрологический новый год – сезон Овнов. Он означает новое начало и перезагрузку энергии для всех знаков зодиака. Этот период несет личный рост и интенсивные изменения, которые побуждают нас смело действовать и ставить новые цели.

Видео дня

Дополнительную динамику в жизни знаков зодиака в настоящее время придают ретрограды планет, пишет Ofeminin. Какие уникальные вызовы ожидают Льва, Деву, Весов и Скорпиона, читайте в гороскопе.

Лев

Сезон Овна является природной стихией Льва. В это время вы почувствуете глоток новой энергии. Вы научитесь равновесию в отношениях, посмотрите на себя с гордостью и самопринятием. Транзит Солнца в Овне напомнит вам о вашем внутреннем достоинстве и подготовит вас к новым вызовам.

Дева

Девы ощутят изменения и развитие в отношениях. Сатурн поможет вам принять новые уроки о настойчивости и установлении границ. Вам нужно сосредоточиться на положительных переменах и наслаждаться в каждом дне вместо того, чтобы беспокоиться о будущем.

Весы

У Весов откроются новые возможности для налаживания личных и профессиональных отношений. Однако вам нужно быть осторожными в путешествиях и контактах на дальние расстояния из-за действия ретроградного Меркурия. Лучше участвуйте в местных мероприятиях и общайтесь с близким окружением. Это прекрасное время для развития своих увлечений и обучения.

Скорпион

Сезон Овна для Скорпионов – время для примирения и внутреннего равновесия. Вы испытаете потребность в более глубоком самоанализе и работе над своими эмоциями из-за влияния ретроградной Венеры. Следует смело выражать свои чувства и прощать себя и других. Это благоприятный период для построения крепких отношений.